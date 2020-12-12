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Чиста і сяюча: домашня бюджетна чудо-маска проти прищів від косметолога

Новость на русском → Субота 12 грудня 2020 15:34
Чиста і сяюча: домашня бюджетна чудо-маска проти прищів від косметолога Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Гарна чиста шкіра без вугрової висипки – мрія кожної представниці прекрасної статі. Як зробити так, щоб прищики швидко підсохли, а з часом і зовсім пройшли, особливо якщо на носі важливий захід? Косметолог і бюті-блогер Ірина Шарк поділилася в instagram секретом диво-маски від акне для чистої шкіри обличчя.

Секретна маска від прищів складається всього з трьох основних і доступних кожному інгредієнтів. Як запевняє косметолог, вона працює завжди на 100% і є її секретною зброєю проти недосконалості шкіри.

Нам буде потрібно:

  • Яблучний оцет – 1 ч. л.
  • Блакитна глина – 1 с. ложка
  • Вода.

Чиста і сяюча: домашня бюджетна чудо-маска проти прищів від косметолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приготування:

  • В глину додаємо воду до стану густої сметани, а потім - яблучний оцет.
  • Все добре перемішуємо і наносимо на попередньо очищену шкіру і залишаємо на 15 хвилин.
  • Змиваємо теплою водою або відваром ромашки.

Таку маску слід робити два рази на тиждень протягом місяця. Вона гарантовано поліпшить стан проблемної шкіри. Також косметолог зазначила, що яблучний оцет безпечний для шкіри, і в складі маски його не варто боятися. Вона уточнила, що саме яблучний оцет, навпаки, відновлює гідроліпідну мантію.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Лачина Джанкулиева розповіла, як уникнути сухості шкіри в холодний період.

До речі, косметолог Ольга Петруніна познайомила з правилами застосування масок для обличчя.

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