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Робить м'якими і шовковистим: трихолог навчила правильно вибирати рушник для волосся

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Четвер 22 липня 2021 12:38
Робить м'якими і шовковистим: трихолог навчила правильно вибирати рушник для волосся Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Рушник для волосся - важливо який? Відповідь однозначна - так! Якими бувають рушники і якому матеріалу віддати перевагу розповіла трихолог Лариса Пономаренко.

В Instagram експерт навчила правильно вибирати рушник для волосся і пояснила, які критерії має кожен з матеріалів, з яких вони зазвичай виготовлені.

У складі рушника для волосся повинні бути виключно натуральні матеріали – бавовна, шовк, бамбук.

Бавовна.

Рушники з бавовни добре вбирають вологу з волосся, не "запарюючи" волосся навіть при тривалому носінні рушники на мокрому волоссі, оскільки бавовняна нитка добре пропускає повітря. Чим м'якше бавовняний рушник, тим якісніше скручування нитки, з якої воно зроблено. Ці рушники відносно недорогі, але відмінно поєднують ціну і якість.

Робить м'якими і шовковистим: трихолог навчила правильно вибирати рушник для волосся

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шовк.

Шовкові рушники ідеальні для волосся. Шовкова нитка згладжує кутикули волосся, що дозволяє утримати вологу всередині волоса. Шовкові рушники відносяться до класу люкс і ідеально доглядають за волоссям, даруючи йому м'якість і шовковистість. Відносно висока вартість такого рушника абсолютно виправдана! До речі, такий рушник - ідеальний подарунок.

Бамбук.

Перевага бамбукових рушників - відмінна вбираність, в рази краще, ніж у бавовняних рушників. До того ж, бамбук має антибактеріальні властивості і вони абсолютно гіпоалергенні. Легкі, тонкі, м'які і шовковисті – ідеальний рушник для волосся.

Синтетика - ось синтетичної нитки взагалі не повинно бути в рушник для волосся! Синтетика може викликати сухість і намагнічування волосся. Оскільки синтетична нитка не дозволяє повітрю циркулювати, волосся в такому рушнику "задихаються". Такі рушники категорично не можна використовувати для просушування волосся.

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