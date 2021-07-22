Робить м'якими і шовковистим: трихолог навчила правильно вибирати рушник для волосся

Рушник для волосся - важливо який? Відповідь однозначна - так! Якими бувають рушники і якому матеріалу віддати перевагу розповіла трихолог Лариса Пономаренко.

В Instagram експерт навчила правильно вибирати рушник для волосся і пояснила, які критерії має кожен з матеріалів, з яких вони зазвичай виготовлені.

У складі рушника для волосся повинні бути виключно натуральні матеріали – бавовна, шовк, бамбук.



Бавовна.

Рушники з бавовни добре вбирають вологу з волосся, не "запарюючи" волосся навіть при тривалому носінні рушники на мокрому волоссі, оскільки бавовняна нитка добре пропускає повітря. Чим м'якше бавовняний рушник, тим якісніше скручування нитки, з якої воно зроблено. Ці рушники відносно недорогі, але відмінно поєднують ціну і якість.

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Шовк.

Шовкові рушники ідеальні для волосся. Шовкова нитка згладжує кутикули волосся, що дозволяє утримати вологу всередині волоса. Шовкові рушники відносяться до класу люкс і ідеально доглядають за волоссям, даруючи йому м'якість і шовковистість. Відносно висока вартість такого рушника абсолютно виправдана! До речі, такий рушник - ідеальний подарунок.

Бамбук.

Перевага бамбукових рушників - відмінна вбираність, в рази краще, ніж у бавовняних рушників. До того ж, бамбук має антибактеріальні властивості і вони абсолютно гіпоалергенні. Легкі, тонкі, м'які і шовковисті – ідеальний рушник для волосся.

Синтетика - ось синтетичної нитки взагалі не повинно бути в рушник для волосся! Синтетика може викликати сухість і намагнічування волосся. Оскільки синтетична нитка не дозволяє повітрю циркулювати, волосся в такому рушнику "задихаються". Такі рушники категорично не можна використовувати для просушування волосся.