Вся справа в правильному макіяжі: зірка "плюсів" Людмила Барбір розкрила секрет сяючої шкіри

Ведуча ранкового шоу Сніданок з 1+1 і актриса Людмила Барбір відома своїми яскравими ефірними образами. Особистими б'юті-лайфхаками, секретами краси і харчування телезірка ділитися з фоловерами свого Instagram.

Спеціально для РБК-Україна Людмила Барбір розповіла про тренди весняного макіяжу, які вже встигла протестувати і полюбити.

Телезірка зізнається: ранні підйоми на ефір дають про себе знати. Але є секрети, які допомагають швидко підбадьоритися вранці і привести шкіру в тонус: легкий масаж обличчя, тонік для чутливої шкіри, сироватка і патчі під очі. А далі разом зі стилістом Яною Гаценко і візажистами залишається створити бездоганний ефірний образ.

Здорова свіжа шкіра - тренд поза сезону (фото: прес-служба "1+1")

"Здорова шкіра - головний тренд поза сезону, - розповідає Людмила Барбір. - Завжди п'ю достатню кількість води, збалансовано харчуюся, підбираю правильний догляд за шкірою. Такий комплекс дає свій результат".

Головним б'юті-засобом в цьому сезоні Людмила називає рум'яна. "Якщо вирівняти тон, зробити контуринг рум'янами, нафарбувати вії, додати бальзам для губ - у вас вже свіжий вигляд на цілий день", - говорить телезірка.

Нижче - 5 головних секретів телезірки.

Людмила любить виділяти очі (фото: прес-служба "1+1")

Свіжа шкіра. Використовую базу зі світловідбиваючими частинками, це допомагає створити ефект гладенької шкіри. А ось зайву матовість шкіри ведуча називає своїм "антитрендом", тому пудру практично не використовує.

Акцент на очі. Розтушована стрілка - вибір Людмили Барбір. "Раніше використовували графічно промальовані, а зараз намагаємося пом'якшити. Це допомагає зробити риси обличчя більш плавними, жіночними", - розповіла стиліст телезірки Яна Гаценко. Для вечірнього макіяжу Люда рекомендує спробувати промальовувати слизову оболонку очей чорним, це ще більше робить очі витягнутими, з ніжним "котячим" поглядом.

Хайлайтер теплих відтінків. Персикові, рожеві, рожеве золото - трендові в цьому сезоні і улюблені відтінки Людмили. А ось металік в ефірних образах краще не використовувати. "Він занадто блищить, траплялося, що наші оператори робили зауваження", - поділилася Людмила.

Хайлайтер теплих тонів дає потрібне ніжне сяяння (фото: прес-служба "1+1")

Тренд на м'які брови. Якщо раніше чітко промальовували форму брів, то зараз достатньо укласти їх гелем або зачесати догори. Звісно, в студії багато світла і половина макіяжу "з'їдається", тому потрібно робити його більш яскравим. А в житті достатньо просто укласти брови гелем, і вже вийде гарно.

Ніжні губи. Губи зараз менше акцентують, роблять їх нейтральними, з м'яким контуром, щоб виглядало ненав'язливо. В житті Барбір вибирає помади з легким глянцем, вони виглядають свіжо. Для роботи зірка частіше використовує матові помади, вони більш стійкі, а це важливо для прямих ефірів.

Людмила знає, як виглядати відмінно і на екрані, і в звичайному житті (фото: прес-служба "1+1")