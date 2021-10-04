Як тримати тіло в тонусі: прості правила на кожен день
Є кілька універсальних правил, яких варто дотримуватися кожен день, якщо ви хочете схуднути або підтримувати вагу.
Відома фітнес-тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська перерахувала їх у своєму Instagram.
Як тримати тіло в тонусі:
1. Дотримуйтесь балансу в харчуванні
Поганий раціон відбивається не тільки в зайвих сантиметрах, але і впливає на структуру шкіри. Важливе значення для красивого тіла без натяків на целюліт має саме збалансована дієта. Обмежуйте споживання насичених жирів: жирних сортів м'яса, жирних сирів, масла і смаженої їжі, цукрів, в тому числі газованих напоїв і помірне споживання солі.
Крім того, не забувайте випивати достатньо води, щоб підтримувати баланс в тілі і дозволити клітинам швидше відновлюватися.
2. Крім харчування, варто зайнятися такими фізичними вправами, які впливають на циркуляцію крові і тонізують стінки судин і м'язів.
Першим у списку має стояти щонайменше 30 хвилин ходьби в день.
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Також варто сконцентруватися на поліпшенні лімфатичної циркуляції і обміні речовин, щоб не допустити накопичення шкідливих елементів в тканинах. Для цього відмінно підійде їзда на велосипеді і танці. Щоб наростити м'язову масу, вибирайте плавання, а для розтяжки – пілатес і йогу.
4. Приймайте контрастний душ. Холодна вода відмінно допомагає для здоров'я і краси тіла – вона звужує капіляри, активує кровообіг, стимулює тканини і зміцнює шкіру.
Зрозуміло, сидіти в холодній ванні не варто, досить буде всього один-два рази направити холодну воду, наприклад, на ноги: від щиколоток до стегон і навпаки.
5. Робіть масаж. Щоб стимулювати лімфматичну систему і кровообіг, починай з погладжувань від щиколоток до стегон. Використовуйте ефірні масла, а також не забувай, що рухи повинні бути легкими і плавними, а не болючими.
Ілюстративне фото (pexels.com)
6. Крім того, здоровий сон - одне з головних правил, яке допомагає тримати шкіру в тонусі.
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