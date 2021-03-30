Тримаємо курс на красу: косметолог розповіла про важливі правила весняного догляду

З приходом весни змінюються й основні правила догляду, які були актуальні взимку. Що варто враховувати зі зміною погодних умов розповіла косметолог Ольга Петруніна.

На своїй сторінці в Instagram експерт розповіла про принципи весняного догляду за шкірою.

Є 2 головних правила:

прибираємо кислотні пілінги

вводимо spf-захист

Навесні ми завершуємо сезон кислотних пілінгів. Чим же ми їх замінимо, щоб відлущувати шкіру?

Ензимними. Це пілінги на основі фруктових екстрактів, які можна робити цілий рік. У їх складі не повинно бути кислот. Правда, зараз виробники стали використовувати невелику кількість кислоти (наприклад, 2% гліколевої) в якості транспортного агента (це те, з допомогою чого активні компоненти проникають в глибокі шари шкіри). Такий пілінг теж можна робити і в період активного.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Робимо ензимний пілінг не частіше 1-го разу на тиждень!



Кілька лайфхаків:

ензими люблять тепло, тому личко після нанесення можна накрити теплим рушником.

або зробити пілінг в сауні/бані, так він краще спрацює.

після ензимного пілінгу ідеально зробити маску - в цей момент вона буде особливо ефективна. Бо пілінг глибоко очистить шкіру, відлущить омертвілі клітини і дасть можливість масці проникнути глибше. Маски можна робити будь-які - виходячи від проблеми/завдання. Але краще після пілінгу робити комфортну, не подразнюючу шкіру маску. Наприклад, зволожуючу, заспокійливу, вітамінну.

перед застосуванням ензимний пілінг перевірте на алергію: нанесіть його за вушко діаметром 2-3 см - на 15 хвилин. Потім змийте і добу спостерігайте за реакцією. Якщо її немає - можете сміливо проводити процедуру!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

збільшуйте час експозиції пілінгу поступово:

перший раз тримаємо 2-4 хв другий раз - 5 хв у наступні - 6-7 хв. Не довше.

почервоніння, пощипування і легке поколювання після пілінгу - це нормально. Зберігатися така реакція може від 15 хв до декількох годин, в залежності від ступеня чутливості шкіри.

не забувайте перед пілінгом умити обличчя умивалкою і протерти лосьйоном. Після пілінгу також протерти обличчя лосьйоном і нанести маску. Як змиєте маску - знову протріть обличчя лосьйоном.

Протипоказання: відкриті ранки, герпес, алергія на фрукти, які є у складі пілінгу.