Тримаємо курс на красу: косметолог розповіла про важливі правила весняного догляду
З приходом весни змінюються й основні правила догляду, які були актуальні взимку. Що варто враховувати зі зміною погодних умов розповіла косметолог Ольга Петруніна.
На своїй сторінці в Instagram експерт розповіла про принципи весняного догляду за шкірою.
Є 2 головних правила:
- прибираємо кислотні пілінги
- вводимо spf-захист
Навесні ми завершуємо сезон кислотних пілінгів. Чим же ми їх замінимо, щоб відлущувати шкіру?
Ензимними. Це пілінги на основі фруктових екстрактів, які можна робити цілий рік. У їх складі не повинно бути кислот. Правда, зараз виробники стали використовувати невелику кількість кислоти (наприклад, 2% гліколевої) в якості транспортного агента (це те, з допомогою чого активні компоненти проникають в глибокі шари шкіри). Такий пілінг теж можна робити і в період активного.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Робимо ензимний пілінг не частіше 1-го разу на тиждень!
Кілька лайфхаків:
- ензими люблять тепло, тому личко після нанесення можна накрити теплим рушником.
- або зробити пілінг в сауні/бані, так він краще спрацює.
- після ензимного пілінгу ідеально зробити маску - в цей момент вона буде особливо ефективна. Бо пілінг глибоко очистить шкіру, відлущить омертвілі клітини і дасть можливість масці проникнути глибше. Маски можна робити будь-які - виходячи від проблеми/завдання. Але краще після пілінгу робити комфортну, не подразнюючу шкіру маску. Наприклад, зволожуючу, заспокійливу, вітамінну.
- перед застосуванням ензимний пілінг перевірте на алергію: нанесіть його за вушко діаметром 2-3 см - на 15 хвилин. Потім змийте і добу спостерігайте за реакцією. Якщо її немає - можете сміливо проводити процедуру!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- збільшуйте час експозиції пілінгу поступово:
- перший раз тримаємо 2-4 хв
- другий раз - 5 хв
- у наступні - 6-7 хв. Не довше.
- почервоніння, пощипування і легке поколювання після пілінгу - це нормально. Зберігатися така реакція може від 15 хв до декількох годин, в залежності від ступеня чутливості шкіри.
- не забувайте перед пілінгом умити обличчя умивалкою і протерти лосьйоном. Після пілінгу також протерти обличчя лосьйоном і нанести маску. Як змиєте маску - знову протріть обличчя лосьйоном.
Протипоказання: відкриті ранки, герпес, алергія на фрукти, які є у складі пілінгу.
Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна розповіла про різницю двох процедур – чищення і пілінгу.
До речі, косметолог Ольга Довгопола озвучила погані звички, які провокують висипання.