ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Дієвий засіб від випадання і для посиленого росту волосся: домашній рецепт

Новость на русском →
Неділя 29 серпня 2021 08:38
Дієвий засіб від випадання і для посиленого росту волосся: домашній рецепт Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Ще наші бабусі знали про чарівну силу народних засобів, а вже який був результат їх праць, можна легко зрозуміти, звернувши увагу на довжелезні, товсті і пружні коси красунь того часу.

На сторінці "Домашні рецепти краси" б'юті-блогера Марини в Instagram був опублікований суперефективний домашній рецепт відвару від лупи і випадіння волосся, а також для посилення його росту.

Причин появи лупи на волоссі багато. У когось це прояв алергії, У інших - роздратування на шкірі голови, треті страждають від поганої спадковості. Як би там не було, але ходити з волоссям, немов присипаними сніжком, нікому не подобається.

На щастя, часто позбутися від цієї проблеми можна, не вдаючись до допомоги дорогих фахівців - трихологов і хімічних шампунів. Як? Є надійні способи позбавлення від цієї напасті, перевірені багатьма поколіннями наших предків.

Причиною надмірного випадання волосся може стати нестача вітамінів і мікроелементів, неправильна дієта, хвороба або навіть звичайні стреси. Але всім нам так хочеться мати пишну шикарну зачіску! Зміцнити коріння волосся можна, приклавши трохи зусиль і скориставшись народними рецептами, перевіреними століттями.

Дієвий засіб від випадання і для посиленого росту волосся: домашній рецепт

Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • Сухий лавровий лист - 4-5 листочків.
  • Сухий корінь лопуха - 1 ст. л.
  • Ефірна олія перцевої м'яти - 2 краплі.


Лаврові листочки поламати, додати корінь лопуха, залити трави 1 склянкою гарячої води, накрити кришкою, дати настоятися 1 годину.

Настій трав процідити, додати ефірну олію, перемішати.

Перед миттям голови ретельно втерти весь настій в корені волосся, голову утеплити, витримати 30 хвилин, вимити волосся звичним для вас способом.

Для густоти і росту волосся, процедуру потрібно робити курсом. Застосування: 2 рази на тиждень. Курс: 10 процедур.

Нагадаємо, раніше лікар розповіла, як зупинити випадання волосся.

Читайте LITE в Google News
Б'юті-поради Догляд за волоссям
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Що заборонено робити на Горіховий Спас, щоб не накликати біду
Що заборонено робити на Горіховий Спас, щоб не накликати біду