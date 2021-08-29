Дієвий засіб від випадання і для посиленого росту волосся: домашній рецепт

Ще наші бабусі знали про чарівну силу народних засобів, а вже який був результат їх праць, можна легко зрозуміти, звернувши увагу на довжелезні, товсті і пружні коси красунь того часу.

На сторінці "Домашні рецепти краси" б'юті-блогера Марини в Instagram був опублікований суперефективний домашній рецепт відвару від лупи і випадіння волосся, а також для посилення його росту.

Причин появи лупи на волоссі багато. У когось це прояв алергії, У інших - роздратування на шкірі голови, треті страждають від поганої спадковості. Як би там не було, але ходити з волоссям, немов присипаними сніжком, нікому не подобається.

На щастя, часто позбутися від цієї проблеми можна, не вдаючись до допомоги дорогих фахівців - трихологов і хімічних шампунів. Як? Є надійні способи позбавлення від цієї напасті, перевірені багатьма поколіннями наших предків.

Причиною надмірного випадання волосся може стати нестача вітамінів і мікроелементів, неправильна дієта, хвороба або навіть звичайні стреси. Але всім нам так хочеться мати пишну шикарну зачіску! Зміцнити коріння волосся можна, приклавши трохи зусиль і скориставшись народними рецептами, перевіреними століттями.





Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

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Сухий лавровий лист - 4-5 листочків.

Сухий корінь лопуха - 1 ст. л.

Ефірна олія перцевої м'яти - 2 краплі.



Лаврові листочки поламати, додати корінь лопуха, залити трави 1 склянкою гарячої води, накрити кришкою, дати настоятися 1 годину.

Настій трав процідити, додати ефірну олію, перемішати.

Перед миттям голови ретельно втерти весь настій в корені волосся, голову утеплити, витримати 30 хвилин, вимити волосся звичним для вас способом.

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Для густоти і росту волосся, процедуру потрібно робити курсом. Застосування: 2 рази на тиждень. Курс: 10 процедур.