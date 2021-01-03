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Домашній догляд за тілом: доступна кожній програма-мінімум від експерта

Новость на русском → Неділя 03 січня 2021 12:27
Домашній догляд за тілом: доступна кожній програма-мінімум від експерта Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Не обов'язково ходити в салони краси на дорогі процедури, можна доглядати за шкірою і вдома. Обов'язкова програма -мінімум доступна всім. Про те, що в неї входить розповіла дієтолог Єва Шишова.

На своїй сторінці в Instagram експерт перерахувала фінансово не затратні, але дуже ефективні домашні методи по догляду за тілом, що зроблять вас ще здоровіше і краще:

Скраби

Скраби відлущують омертвілі клітини шкіри, тим самим роблячи її пружною і еластичною. Застосовуємо один раз в 3 дні у ванній легкими масажними рухами на проблемних ділянках.

Домашній догляд за тілом: доступна кожній програма-мінімум від експерта
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Розігріваючі/охолоджувальні креми

Вони підсилюють приплив крові до проблемних зон, допомагають боротися з жировими відкладеннями в них і целюлітом. Бажано використовувати кожен день по 1-2 рази.

Обгортання з плівкою

Ефект такий же, як від розігріваючих/охолоджуючих кремів, але роблять більш сильний вплив на шкіру. Часто їх робити не можна, приблизно один раз в три дні.

Домашній догляд за тілом: доступна кожній програма-мінімум від експерта
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Масаж сухою щіткою

Посилює кровообіг в проблемних місцях, виганяє зайву воду, в принципі, як і всі перераховані вище методи, і відлущує омертвілі клітини шкіри.

Правила виконання:

1.Не можна одночасно поєднувати дві процедури в один день (велике навантаження для шкіри). Єдине, сюди не відноситься масаж сухою щіткою – його можна робити в один день з іншою процедурою.

2.Головне правило – регулярність.

Тільки при регулярному виконанні ви досягнете видимого ефекту, а якщо ще додати спорт, питний режим і правильне харчування – будете хвалитися на пляжі своєю підтягнутою фігурою з красивою пружною шкірою.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна розповіла про догляд за обличчям в період носіння масок.

До речі, косметолог Ольга Петруніна навчила доглядати за руками в зимовий період.

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