Доступно і ефективно: топ процедур для зимового догляду за тілом від косметолога

Взимку від сухості страждає не тільки осбличчя, але і тіло. Як допомогти шкірі? Що повинно бути у догляді для тіла? Про це розповіла косметолог Ольга Петруніна.

Експерт детально розписала ритуали краси для тіла, які ідеальні в зимовий період.



Очищення. Мило/гель/пінка.

Вибираємо за принципом умивалки для обличчя - дивимося на склад: бажано, щоб агресивні ПАР відсутні або були не на перших позиціях. Пам'ятайте, жорсткі ПАРи дозволяють засобу добре милиться, пінитися, утворюють довгу густу піну. Це досить агресивні компоненти, але смертельного в них нічого немає, тільки гідро-ліпідний бар'єр страждає.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Відлущування.

Для тіла припустимі як кавові скраби, так і м'які щітки, рукавички і т. п. Використовуємо раз в тиждень. Обходимо зони шиї і декольте.



Зволоження.

Кондиціонери, емульсії, креми, креми-баттери, молочко для тіла.

Можна додати маски та обгортання.



Шкіра шиї і декольте дуже тонка і ніжна, тому потребує окремого делікатного догляду. Для догляду за цією зоною можна використовувати ті ж засоби, що і для обличчя, а можна - спеціальну косметику для цієї зони, що економічніше. Для відлущування використовуємо ензимний пілінг.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

П'яточки.

Можна використовувати готові шкарпетки для педикюру, щоб відлущити ороговілий шар шкіри. Для зволоження також є гідні маски-шкарпетки.



Ароматерапия.

"Смачні" засоби для тіла (обличчя) приносять величезне задоволення! Основне завдання - порятунок від поганого настрою, апатії і втоми, від переїдання! Крім ароматних гелів для душу і кремів можна додавати у ванну спец кошти, які додатково будуть зволожувати шкіру.

Раніше ми пропонували спробувати домашню маску-ліфтинг з доступних компонентів.

Нагадаємо, що раніше косметолог Тетяна Моторіна навчила правильно зберігати косметику.