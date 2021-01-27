Доступно і ефективно: топ процедур для зимового догляду за тілом від косметолога
Взимку від сухості страждає не тільки осбличчя, але і тіло. Як допомогти шкірі? Що повинно бути у догляді для тіла? Про це розповіла косметолог Ольга Петруніна.
Експерт детально розписала ритуали краси для тіла, які ідеальні в зимовий період.
Очищення. Мило/гель/пінка.
Вибираємо за принципом умивалки для обличчя - дивимося на склад: бажано, щоб агресивні ПАР відсутні або були не на перших позиціях. Пам'ятайте, жорсткі ПАРи дозволяють засобу добре милиться, пінитися, утворюють довгу густу піну. Це досить агресивні компоненти, але смертельного в них нічого немає, тільки гідро-ліпідний бар'єр страждає.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Відлущування.
Для тіла припустимі як кавові скраби, так і м'які щітки, рукавички і т. п. Використовуємо раз в тиждень. Обходимо зони шиї і декольте.
Зволоження.
Кондиціонери, емульсії, креми, креми-баттери, молочко для тіла.
Можна додати маски та обгортання.
Шкіра шиї і декольте дуже тонка і ніжна, тому потребує окремого делікатного догляду. Для догляду за цією зоною можна використовувати ті ж засоби, що і для обличчя, а можна - спеціальну косметику для цієї зони, що економічніше. Для відлущування використовуємо ензимний пілінг.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
П'яточки.
Можна використовувати готові шкарпетки для педикюру, щоб відлущити ороговілий шар шкіри. Для зволоження також є гідні маски-шкарпетки.
Ароматерапия.
"Смачні" засоби для тіла (обличчя) приносять величезне задоволення! Основне завдання - порятунок від поганого настрою, апатії і втоми, від переїдання! Крім ароматних гелів для душу і кремів можна додавати у ванну спец кошти, які додатково будуть зволожувати шкіру.
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