У дусі емоційного гламуру: візажист "Ейфорії" оголосила про запуск бренду косметики

Продюсерська компанія A24 оголосила про нову б'юті-главу – запуск бренду косметики, натхненного образами "Ейфорії". До співпраці була запрошена Донні Деві – головний візажист Euphoria. Спільний проект ще в розробці, але ім'я у марки вже є – Half Magic Beauty.

Судячи з усього, це дочірня компанія Rules Beauty, "нової портфельної компанії A24, що спеціалізується на сфері краси", про яку було оголошено ще в травні 2021 року. На даний момент в Instagram вже створена сторінка бренду, на яку підписано близько 27 тисяч фанатів.

Бренд був анонсований Донні в Instagram і в інтерв'ю журналу Allure. Вона назвала його стиль "емоційним гламуром", що нагадує всесвіт Euphoria. Але це не продовження, а щось більше.

"Макіяж виходить за рамки шоу. Він став по-своєму самостійним, – каже вона. – Ми хочемо створити щось більше, а не просто бути співучасником шоу, тому що в якийсь момент шоу закінчиться".

Мішель Лю, генеральний менеджер Half Magic, сказала: "Half Magic виросла з глобального культурного феномену краси, створеного шанувальниками Euphoria по всьому світу. Творці шоу (включаючи Сема і Ешлі Левінсон, Кевіна Турена і A24) разом з Донні готові продовжити розмову про самопізнання і самовираження. Надання фанатам бренду продуктів для підтримки цього було природним наступним кроком".

Всесвіт "Еейфорії" розширюється (фото: instagram.com/donni.davy)

Відзначимо, що не перший раз, коли A24 розширює свій кінематографічний всесвіт для шанувальників. Крім виробництва деяких з найбільших теле- і кінохітів за останні кілька років, продюсерська компанія нещодавно випустила дві книги на тему "Ейфорії", а також спеціальні випуски сценаріїв для Midsommar і Hereditary.