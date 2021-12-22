Це не модно: топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забути

Образи знаменитостей з соцмереж здаються фанатам ідеальним прикладом для наслідування. Але професіонали б'юті-індустрії попереджають: далеко не всі "інстаграмні" тренди варто переймати.

Пропонувати топ-5 зіркових прийомів , які точно варто залишити в році, що минає.

Жовтий блонд

Теплі відтінки в моді, але ставку варто робити на натуральні тони, які будуть відповідати вашому кольоротипу. Біллі Айліш своїм прикладом показала, що експерименти з блондом можуть зробити образ, як мінімум, неакуратним.

Біллі Айліш терміново повернулася до темного кольору (фото: instagram.com/billieeilish)

Чіткі брови з контуром

Чітко промальовані брови вже помітно здали свої позиції, але деякі зірки наполегливо продовжують малювати брови в стилі "татуаж". Повторювати за ними точно не варто.

Кайлі любить чіткі брови, але вони пасують не всім (фото: instagram.com/kyliejenner)

Губи без кордонів

Багато візажистів радять виходити за натуральний контур губ, якщо свої власні здаються недостатньо об'ємними. Але такі поради хороші тільки в певних випадках і найчастіше на фотосесіях. В реальності лінія, промальована за губами, кидається в очі і виглядає неестетично.

Джіджі Хадід майже завжди виходить за контур губ (фото: instagram.com/gigihadid)

Матовий тон

Щільний матовий тон добре приховує пори. Але так само добре він підкреслює дрібні недоліки і візуально додає пару-трійку років. Тому краще зосередитися на легких текстурах і грамотному догляді, від якого шкіра і так буде виглядати відмінно.

Джей Ло обожнює блискучий фініш, але часом грішить матовими (фото: instagram.com/jlo)

Надмірно довгі нігті

Моду на акуратні натуральні нігті, яку вже багато років диктують подіуми, зрозуміла далеко не всім знаменитостям. Багато з них все ще роблять манікюр з максимально довгими нігтями, покритими яскравими відтінками. Але стилісти радять в новому році в їх ряди не вступати.

Емма з максимально довгими нігтями не повинна збити вас з пантелику (фото: instagram.com/emmachamberlain)