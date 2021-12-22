ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Це не модно: топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забути

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 20:24
Це не модно: топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забути Зіркові антитренди (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Образи знаменитостей з соцмереж здаються фанатам ідеальним прикладом для наслідування. Але професіонали б'юті-індустрії попереджають: далеко не всі "інстаграмні" тренди варто переймати.

Пропонувати топ-5 зіркових прийомів, які точно варто залишити в році, що минає.

Жовтий блонд

Теплі відтінки в моді, але ставку варто робити на натуральні тони, які будуть відповідати вашому кольоротипу. Біллі Айліш своїм прикладом показала, що експерименти з блондом можуть зробити образ, як мінімум, неакуратним.

Це не модно: топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забутиБіллі Айліш терміново повернулася до темного кольору (фото: instagram.com/billieeilish)

Чіткі брови з контуром

Чітко промальовані брови вже помітно здали свої позиції, але деякі зірки наполегливо продовжують малювати брови в стилі "татуаж". Повторювати за ними точно не варто.

Це не модно: топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забути

Кайлі любить чіткі брови, але вони пасують не всім (фото: instagram.com/kyliejenner)

Губи без кордонів

Багато візажистів радять виходити за натуральний контур губ, якщо свої власні здаються недостатньо об'ємними. Але такі поради хороші тільки в певних випадках і найчастіше на фотосесіях. В реальності лінія, промальована за губами, кидається в очі і виглядає неестетично.

Це не модно: топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забутиДжіджі Хадід майже завжди виходить за контур губ (фото: instagram.com/gigihadid)

Матовий тон

Щільний матовий тон добре приховує пори. Але так само добре він підкреслює дрібні недоліки і візуально додає пару-трійку років. Тому краще зосередитися на легких текстурах і грамотному догляді, від якого шкіра і так буде виглядати відмінно.

Це не модно: топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забути

Джей Ло обожнює блискучий фініш, але часом грішить матовими (фото: instagram.com/jlo)

Надмірно довгі нігті

Моду на акуратні натуральні нігті, яку вже багато років диктують подіуми, зрозуміла далеко не всім знаменитостям. Багато з них все ще роблять манікюр з максимально довгими нігтями, покритими яскравими відтінками. Але стилісти радять в новому році в їх ряди не вступати.

Це не модно: топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забути

Емма з максимально довгими нігтями не повинна збити вас з пантелику (фото: instagram.com/emmachamberlain)

Дивіться також 10 архівних фото Лободи, на яких ви її навряд чи впізнаєте.

Раніше ми писали, як змінилася "Блондинка в законі" Різ Уізерспун за 20 років.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід (відео)
У Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід (відео)