Це не модно: топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забути
Образи знаменитостей з соцмереж здаються фанатам ідеальним прикладом для наслідування. Але професіонали б'юті-індустрії попереджають: далеко не всі "інстаграмні" тренди варто переймати.
Пропонувати топ-5 зіркових прийомів, які точно варто залишити в році, що минає.
Жовтий блонд
Теплі відтінки в моді, але ставку варто робити на натуральні тони, які будуть відповідати вашому кольоротипу. Біллі Айліш своїм прикладом показала, що експерименти з блондом можуть зробити образ, як мінімум, неакуратним.
Біллі Айліш терміново повернулася до темного кольору (фото: instagram.com/billieeilish)
Чіткі брови з контуром
Чітко промальовані брови вже помітно здали свої позиції, але деякі зірки наполегливо продовжують малювати брови в стилі "татуаж". Повторювати за ними точно не варто.
Кайлі любить чіткі брови, але вони пасують не всім (фото: instagram.com/kyliejenner)
Губи без кордонів
Багато візажистів радять виходити за натуральний контур губ, якщо свої власні здаються недостатньо об'ємними. Але такі поради хороші тільки в певних випадках і найчастіше на фотосесіях. В реальності лінія, промальована за губами, кидається в очі і виглядає неестетично.
Джіджі Хадід майже завжди виходить за контур губ (фото: instagram.com/gigihadid)
Матовий тон
Щільний матовий тон добре приховує пори. Але так само добре він підкреслює дрібні недоліки і візуально додає пару-трійку років. Тому краще зосередитися на легких текстурах і грамотному догляді, від якого шкіра і так буде виглядати відмінно.
Джей Ло обожнює блискучий фініш, але часом грішить матовими (фото: instagram.com/jlo)
Надмірно довгі нігті
Моду на акуратні натуральні нігті, яку вже багато років диктують подіуми, зрозуміла далеко не всім знаменитостям. Багато з них все ще роблять манікюр з максимально довгими нігтями, покритими яскравими відтінками. Але стилісти радять в новому році в їх ряди не вступати.
Емма з максимально довгими нігтями не повинна збити вас з пантелику (фото: instagram.com/emmachamberlain)
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