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Від гранжу до кучерів: стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 року

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П'ятниця 07 січня 2022 15:33
Від гранжу до кучерів: стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 року Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

У стрижках в цьому році важливо не що носити, а як. Принципово нових варіантів стрижок немає, але є нюанси оформлення: елементи гранжу, ретро, чіткий зріз, рвані пасма, шари.

Саме такі деталі роблять звичайні стрижки більш стильними і відрізняються від торішніх.

Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова показала в Instagram, які зачіски будуть в моді в 2022 році.

Багато укладок і стрижок з елементами ретро, гранжу, багатошаровості, рваних пасом, різних варіантів локонів або прямого волосся.

Одночасно можуть бути і асиметрія, і текстуровані шари, і рівний зріз, і легка недбалість, через яку образ набуває наліт гранжу. І вже всі разом такі елементи роблять зачіску актуальною і стильною.

Не менш важлива техніка виконання стрижки і рука майстра. Тому що хороший майстер повинен врахувати не тільки актуальність стрижки, але і що називається, посадити стрижку на голову і виконати її так, щоб форма вимагала якомога менше укладання і довше трималася.

Адже важливість портретної зони в образі складно переоцінити. Хороша стрижка - вже 50% успіху в перетворенні.

Топ-6 модних зачісок в 2022:

1. Гранж

Від гранжу до кучерів: стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 року

2. Багатошаровість

Від гранжу до кучерів: стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 року

3. Геометрія

Від гранжу до кучерів: стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 року

4. Кучері

Від гранжу до кучерів: стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 року

5. Локони

Від гранжу до кучерів: стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 року

6. Асиметрія

Від гранжу до кучерів: стиліст показала наймодніші жіночі зачіски 2022 рокуІлюстративне фото (instagram.com/effection_lady)

Нагадаємо, раніше ми назвали топ-5 зіркових б'юті-трендів, про які в новому році краще забути.

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