Ідеально на літо: Селена Гомес демонструє наймодніше фарбування волосся сезону

Популярна американська співачка і актриса Селена Гомес відома своїм фірмовим стилем гарячої і запальної брюнетки. Але часом навіть найвдаліші образи набридають, і зірки пускаються в експерименти. 28-річна зірка по-справжньому здивувала світ, примірявши образ спокусливої і ніжної блондинки.

Зачіску Селена поміняла близько тижня тому, але перше фото у новому іміджі показала тільки сьогодні. Як зізналася зірка, цих змін "захотіло її серце".

Перехід з брюнетки в блондинку - досить сміливий крок, який часом обертається тим, що зірки терміново "повертаються" назад. Кращий приклад тому-Емілі Ратаковскі, яка в минулому році різко стала блондинкою і так само стрімко повернула свій рідний відтінок. На зірку посипався шквал критики, і вона змушена була навіть записати відповідь для хейтерів, де заборонила давати собі поради. Але схоже, Селені Гомес все це не загрожує.

Селена кардинально змінила стиль (фото: instagram.com/hungvanngo; instagram.com/rarebeauty)

Дівчина виглядає в новому образі блондинки вельми гармонійно і стильно. Над її образом потрудилися кращі майстри б'юті-індустрії Ніккі Лі і Ріавну Капрі, які в цілому витратили на перевтілення 8 годин.

"Ми робимо Селені фарбування вже більше десяти років. Зазвичай вона зберігає його досить природним, але цього разу пішла на великі зміни, - розповіла Капрі. - Цей блонд унікальний і створений саме для неї, так як ми повинні були забезпечити рівний баланс прохолодного і теплого для її тону шкіри. Це більш виразний лук, який ідеально підходить для літа".