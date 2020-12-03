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Ідеально на свята: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала новий розкішний вечірній макіяж

Новость на русском → Четвер 03 грудня 2020 14:31
Ідеально на свята: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала новий розкішний вечірній макіяж Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/nikki_makeup)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка давно розробляє лінії по макіяжу і навіть запустила свою власну, знає все про те, як створити бездоганний мейк-ап. Не так давно вона поділилася одним з образів в приглушених відтінках, який ідеально підійде для сезону свят. На черзі новий - з акцентом на яскраві губи і золотисті мерехтливі тони.

Ідеально на свята: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала новий розкішний вечірній макіяж
Модель вчить створювати вечірній макіяж (фото: instagram.com/rosiehw)

На своїй сторінці в Instagram вона виклала фото, де можна розглянути всі деталі лука. А також вказала посилання, по якому можна знайти ролик створення макіяжу. Модель зізналася, що ці кольори - її фаворити. Так що якщо ви хочете повторити бездоганний образ коханої Джейсона Стетхема, беріть на озброєння її поради!

Роузі в новому ролику (відео: instagram.com/hourglasscosmetics)

Для чергового святкового макіяжу Роузі взяла коричневі відтінки тіней, які розтушувала разом з золотистими. Лінію росту вій вона підвела коричневим олівцем, а верхній ряд вій пофарбувала одним шаром чорної туші, нижній залишивши натуральним. Завдяки цьому погляд став загадковим і мрійливим. Але при цьому очі не почали "перетягувати" всю увагу на себе, адже головна роль у цьому мейк-апі відведена губам.

Їх Роузі пофарбувала густим шаром бордово-вишневої помади, злегка виходячи за контур. Такий ефект зробив і без того пухкі губи моделі ще більш виразними і чуттєвими. Брови вона також залишила нейтральними, а на все обличчя тонким шаром нанесла хайлайтер, виділивши вилиці ніжно-рожевими рум'янами.

У відео ікона стилю позує в чорному вечірньому платті і виглядає просто бездоганно. Але такий універсальний і простий у виконанні мейк-ап підійде і до інших аутфітів. Надихаємося!

Раніше Роузі представила кілька варіантів верхнього одягу на зимовий сезон.

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