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Ідеально на вихід: Барбара Палвін демонструє розкішний образ на вечір

Новость на русском → П'ятниця 06 листопада 2020 22:27
Ідеально на вихід: Барбара Палвін демонструє розкішний образ на вечір Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Lite

Модель порадувала новим фото

Барбара Палвін показала нове фото, яке змусило фанатів засумніватися в тому, чи реальна ця дівчина - така вона красива. Модель, яка відома, насамперед, як "ангел" Victoria's Secret, також є обличчям бренду Armani. Кілька годин тому вона виклала у себе в блозі нове фото з макіяжем від майстрів люкс-марки.

Ідеально на вихід: Барбара Палвін демонструє розкішний образ на вечір
Модель в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара з'явилася в розкішному вечірньому образі, з яскравими губами, покритими помадою з глянцевим блиском, і нейтральними очима. Волосся їй зачесали назад, уклавши в мокру укладку. На портретному фото видно тільки оголені плечі красуні, а тому здається, що Палвін і зовсім гола. Фанати, які звикли до відвертих кадрів моделі, засипали її палаючими емодзі. А також зазначили, що її краса просто дивовижна і не потребує нів який ретуші і обробки. "Найкрасивіша", "Дивно красива", "Я хочу побачити в житті, реальна ти", - захоплюються фоловери.

Нагадаємо, раніше Барбара Палвін продемонструвала, який одяг воліє носити під час локдауна. Модель любить практичні і комфортні речі, але при цьому намагається зробити образ спокусливим. Яке видно, дівчина старається для свого хлопця - актора Ділана Спроуса.

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