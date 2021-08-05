Ідеальне очищення 3 в 1: косметолог навчила готувати чудодійний засіб для шкіри

Індійські жінки можуть похвалитися не тільки розкішними волоссям, але і чистою, оксамитовою шкірою обличчя – вся справа в специфічному догляді, секрети якого поступово розповзлися по всьому світу на замітку представницям прекрасної статі. Наприклад, чудодійний засіб убтан, яке напевно займе почесне місце на поличці до косметичних засобів.

Косметолог Яна Смірнова розкрила в Instagram секрет незвичного б'юті-продукту родом з Індії і навчила його готувати вдома.

Убтан - це аюрведичний засіб для очищення шкіри 3 в 1. Він замінює мило, скраб, маску і навіть шампунь, якщо ви готові мити голову більше 10 хвилин. В Індії убтаном користуються не одну тисячу років, а у нас він з'явився недавно.

Убтан - це порошок з мелених трав, горіхів, спецій і борошна. Традиційний убтан готують з нутового борошна і індійських трав. Деякі трави можна знайти в індійських крамницях або замінити нашими.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як використовувати убтан

Убтан зберігається в сухому вигляді. Щоб вмитися, його потрібно розвести водою і нанести отриману кашку на шкіру. Вона добре очищає шкіру, насичує її корисностями, покращує кровообіг і при цьому не руйнує ліпідний шар. Тобто таке умивання не тільки не шкідливо, як практично всі миючі засоби. Воно корисне! А якщо компоненти підібрані за типом шкіри, то можна вирішити багато проблем. Якщо є час, можна залишити убтан на пару хвилин на обличчі. Буде маска. За відчуттями, шкіра після гладка, ніжна і свіжа.



Незаперечний плюс убтана - його можна приготувати самостійно! Причому підібрати компоненти під свої запити. А якщо згадати про нього завчасно і назбирати трави влітку, то буде ще й безкоштовно.

Мінус тільки один - потрібно звикнути. Убтан займає більше часу і не такий зручний, як звична пінка.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як приготувати убтан самостійно

Ось схема, по якій можна приготувати убтан самостійно!

40-50% - основа, як правило - борошно

20% － рослини, що містять сапоніни

20-30% － трави

10% － додаткові компоненти



Борошно. Універсальний варіант - вівсяне.

Для сухої шкіри: вівсяне, рисове, гречане, мигдальне

Жирної: нутове, вівсяне, горохове, сочевичне, пшеничне цільнозернове

Проблемна шкіра: кукурудзяне, нутове

Зріла і суха шкіра: лляне, житне, мигдальне.

До борошна можна додати мелені висівки, зародки пшениці, толокно, сухе молоко, кунжут, мигдаль, безбарвну хну.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сапонін: коріння: мильнянки, солодки, первоцвіту весняного, фіалки, женьшеню, хвоща польового і навіть хрону, а також насіння льону.



Трави. Якщо у вас є ті, яких немає в списку, почитайте про них і сміливо додавайте.

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