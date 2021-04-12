Як позбутися від сухості і зволожити шкіру: чек-лист від косметолога
Для підтримки молодості і здоров'я нашої шкіри життєво необхідно підтримання нормального рівня вологи. Косметолог Ольга Петруніна розповіла, як допомогти зволожити зневоднену шкіру і позбавитися від відчуття сухості і стягнутості.
Корисним чек-листом експерт поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Пара ВМИВАЛКА+ТОНІК
Щодня вранці і ввечері! Саме правильно підібрана ця пара вирішує більшість проблем з висипаннями. І зневоднення в тому числі.
Що важливо?
- Щоб засоби дружили один з одним.
- Підходили стану вашої шкіри.
- Звертайте увагу не на написи на баночці (для сухої шкіри), а на склад. Агресивні компоненти повинні бути на останніх рядках або бути відсутнім.
Краще, якщо цю пару підбере фахівець фахівець. Якщо ви відчуваєте дискомфорт від сухості і стягнутості шкіри - не пошкодуйте грошей на хорошу пару вмивалка + тонік. Шкіра скаже вам спасибі!
Ілюстративне фото (pexels.com)
Ніяких масел
Масла тільки провокують зневоднення. Якщо вам "мало крему", повертайтеся до п. 1. - і купіть хорошу пару "вмивалка+тонік", яка буде працювати зі зневодненням.
Денний крем - це маст хев кожен день! Крем повинен бути також індивідуально підібраний і дарувати відчуття комфорту.
Пам'ятайте, якщо ви багато часу проводите на вулиці, то від підступного весняного сонечка шкіру необхідно захищати кремом з spf (якщо індекс УФ вище 2х).
Зволожуючі сироватки і зволожуючі маски.
Додатковий догляд, який буде цілеспрямовано працювати на зволоження.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Пийте більше чистої води.
Додайте до раціону харчування Омегу.
Зволожуйте сухе повітря в приміщенні.
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