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Як позбутися від сухості і зволожити шкіру: чек-лист від косметолога

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 14:33
Як позбутися від сухості і зволожити шкіру: чек-лист від косметолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Для підтримки молодості і здоров'я нашої шкіри життєво необхідно підтримання нормального рівня вологи. Косметолог Ольга Петруніна розповіла, як допомогти зволожити зневоднену шкіру і позбавитися від відчуття сухості і стягнутості.

Корисним чек-листом експерт поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Пара ВМИВАЛКА+ТОНІК

Щодня вранці і ввечері! Саме правильно підібрана ця пара вирішує більшість проблем з висипаннями. І зневоднення в тому числі.

Що важливо?

  • Щоб засоби дружили один з одним.
  • Підходили стану вашої шкіри.
  • Звертайте увагу не на написи на баночці (для сухої шкіри), а на склад. Агресивні компоненти повинні бути на останніх рядках або бути відсутнім.

Краще, якщо цю пару підбере фахівець фахівець. Якщо ви відчуваєте дискомфорт від сухості і стягнутості шкіри - не пошкодуйте грошей на хорошу пару вмивалка + тонік. Шкіра скаже вам спасибі!

Як позбутися від сухості і зволожити шкіру: чек-лист від косметолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ніяких масел

Масла тільки провокують зневоднення. Якщо вам "мало крему", повертайтеся до п. 1. - і купіть хорошу пару "вмивалка+тонік", яка буде працювати зі зневодненням.

Денний крем - це маст хев кожен день! Крем повинен бути також індивідуально підібраний і дарувати відчуття комфорту.

Пам'ятайте, якщо ви багато часу проводите на вулиці, то від підступного весняного сонечка шкіру необхідно захищати кремом з spf (якщо індекс УФ вище 2х).

Зволожуючі сироватки і зволожуючі маски.

Додатковий догляд, який буде цілеспрямовано працювати на зволоження.

Як позбутися від сухості і зволожити шкіру: чек-лист від косметолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Пийте більше чистої води.

Додайте до раціону харчування Омегу.

Зволожуйте сухе повітря в приміщенні.

Нагадаємо, раніше косметолог поділилася дієвими порадами, як прибрати жирний блиск на обличчі.

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