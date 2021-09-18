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Позбавляємося від "апельсинової кірки": покроковий план від целюліту

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Субота 18 вересня 2021 08:36
Позбавляємося від "апельсинової кірки": покроковий план від целюліту Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Целюліт - проблема внутрішня, а не зовнішня. Тому і вирішувати ми її будемо зсередини.

Експерт зі схуднення і правильного харчування, нутриціолог і фітнес-тренер Катя Медушкіна поділилася в Instagram покроковим планом, як же позбутися від "апельсинової кірки".

1. Переповнені жиром адипоцити (жирові клітини) треба зменшити. Розрослися вони в результаті незбалансованості раціону - переїдання, нерегулярного харчування, нестачі одних нутрієнтів і надлишку інших.

Щоб організм почав витрачати жирові запаси, йому потрібно давати енергії (калорій) менше, ніж він витрачає. Це означає, що у вашому раціоні повинен з'явитися невеликий дефіцит - 20% від вашої норми.

Якщо ви будете голодувати, організм недоотримає поживних речовин,"оголосить надзвичайний стан" і перейде в режим заощадження і накопичення. І відкладений жир витрачатися не буде.

Плюс надходження БЖУ потрібно привести до балансу. Щоб навіть при дефіциті калорій організму вистачало матеріалів на всі його процеси.

2. Необхідно повернути в проблемну зону хороший кровотік для постачання клітин поживними речовинами і лімфоток для відводу продуктів розпаду. І запустити жироспалювання.

Для цього потрібна робота серця (жене кров), м'язів (женуть лімфу), дихальної системи (дає кисень для окислення жирів). Нічого кращого фізичних навантажень поки не придумали. Потрібні загальні тренування і локальні - на проблемну зону.

Позбавляємося від &quot;апельсинової кірки&quot;: покроковий план від целюліту

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Доглядові процедури - масажі сухою щіткою, банками, руками, обгортання, маски - це прекрасна підмога за умови, що виконані два попередні пункти. Це підтримка зовні того процесу, який вже йде зсередини.

Нагадаємо, раніше експерт розповіла, як правильно доглядати за освітленим волоссям.

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