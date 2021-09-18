Позбавляємося від "апельсинової кірки": покроковий план від целюліту

1. Переповнені жиром адипоцити (жирові клітини) треба зменшити. Розрослися вони в результаті незбалансованості раціону - переїдання, нерегулярного харчування, нестачі одних нутрієнтів і надлишку інших.

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Щоб організм почав витрачати жирові запаси, йому потрібно давати енергії (калорій) менше, ніж він витрачає. Це означає, що у вашому раціоні повинен з'явитися невеликий дефіцит - 20% від вашої норми.

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Якщо ви будете голодувати, організм недоотримає поживних речовин,"оголосить надзвичайний стан" і перейде в режим заощадження і накопичення. І відкладений жир витрачатися не буде.

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Плюс надходження БЖУ потрібно привести до балансу. Щоб навіть при дефіциті калорій організму вистачало матеріалів на всі його процеси.

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2. Необхідно повернути в проблемну зону хороший кровотік для постачання клітин поживними речовинами і лімфоток для відводу продуктів розпаду. І запустити жироспалювання.

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Для цього потрібна робота серця (жене кров), м'язів (женуть лімфу), дихальної системи (дає кисень для окислення жирів). Нічого кращого фізичних навантажень поки не придумали. Потрібні загальні тренування і локальні - на проблемну зону.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Доглядові процедури - масажі сухою щіткою, банками, руками, обгортання, маски - це прекрасна підмога за умови, що виконані два попередні пункти. Це підтримка зовні того процесу, який вже йде зсередини.