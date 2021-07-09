Як уникнути в'ялості шкіри при схудненні: дієтолог дала ефективні поради
Ви змінили свої звички, налагодили харчування, доклали багато зусиль і нарешті побачили заповітну цифру на вагах. Здавалося б, всі проблеми позаду. Але тут підстерігає ще одна проблема - в'ялість шкіри і розтяжки. Таке нам точно не потрібно!
Уникнути цього допоможуть кілька простих рекомендацій, якими дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк поділилася в Instagram.
Як не допустити в'ялості і обвисання шкіри після схуднення:
Худніть поступово. Занадто швидка втрата ваги може привести до втрати пружності і утворення розтяжок.
Правильно харчуйтеся і приймайте вітаміни. Зверніть увагу на Омега - 3 жирні кислоти, адже саме вони необхідні для побудови клітин шкіри.
Дотримуйтесь питного режиму. Достатня кількість води допомагає знизити в'ялість шкіри і утворення складок під час схуднення.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Займайтеся спортом. Тут навіть нічого коментувати. Регулярні помірні тренування позитивно позначаться і на фігурі, і на якості шкіри.
Практикуйте масаж і контрастний душ. Під час масажу прискорюються обмінні процеси в тканинах: шкіра і підшкірна клітковина насичуються киснем і корисними речовинами, прискорюється обмін речовин, поліпшується кровотік і лімфоток.
Живіть шкіру. Зволоження шкіри грає величезну роль в підтримці її еластичності.
Ілюстративне фото (pexels.com)
І пам'ятайте, що схуднення має йти виключно з любові до себе!
Нагадаємо, раніше косметолог розповіла, як "подружитися" з жирною шкірою обличчя і зменшити блиск.