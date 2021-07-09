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Як уникнути в'ялості шкіри при схудненні: дієтолог дала ефективні поради

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П'ятниця 09 липня 2021 16:34
Як уникнути в'ялості шкіри при схудненні: дієтолог дала ефективні поради Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Ви змінили свої звички, налагодили харчування, доклали багато зусиль і нарешті побачили заповітну цифру на вагах. Здавалося б, всі проблеми позаду. Але тут підстерігає ще одна проблема - в'ялість шкіри і розтяжки. Таке нам точно не потрібно!

Уникнути цього допоможуть кілька простих рекомендацій, якими дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк поділилася в Instagram.

Як не допустити в'ялості і обвисання шкіри після схуднення:

Худніть поступово. Занадто швидка втрата ваги може привести до втрати пружності і утворення розтяжок.

Правильно харчуйтеся і приймайте вітаміни. Зверніть увагу на Омега - 3 жирні кислоти, адже саме вони необхідні для побудови клітин шкіри.

Дотримуйтесь питного режиму. Достатня кількість води допомагає знизити в'ялість шкіри і утворення складок під час схуднення.

Як уникнути в'ялості шкіри при схудненні: дієтолог дала ефективні поради

Ілюстративне фото (pexels.com)

Займайтеся спортом. Тут навіть нічого коментувати. Регулярні помірні тренування позитивно позначаться і на фігурі, і на якості шкіри.

Практикуйте масаж і контрастний душ. Під час масажу прискорюються обмінні процеси в тканинах: шкіра і підшкірна клітковина насичуються киснем і корисними речовинами, прискорюється обмін речовин, поліпшується кровотік і лімфоток.

Живіть шкіру. Зволоження шкіри грає величезну роль в підтримці її еластичності.

Як уникнути в'ялості шкіри при схудненні: дієтолог дала ефективні поради
Ілюстративне фото (pexels.com)

І пам'ятайте, що схуднення має йти виключно з любові до себе!

Нагадаємо, раніше косметолог розповіла, як "подружитися" з жирною шкірою обличчя і зменшити блиск.

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