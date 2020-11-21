Як уникнути варикозу і "зірочок": експерт розсекретила дієвий рецепт

Експертами назвала ефективний засіб для профілактики варикозу

Красиві ніжки без "зірочок" і яскраво виражених розширених вен – це мрія будь-якої жінки. Вікові зміни, гентика і спосіб життя відіграють далеко не останню роль у виникненні варикозу, але як цього уникнути, зміцнити стінки капілярів і судин,а також зменшити крихкість? В цьому допоможе вітамін Р або рутиин. Експерт по схуднення і нутриціолог Катя Медушкіна в Instagram поділилася рецептом смачного і корисного профілактичного засобу від варикозу і судинних "зірочок".

Рутин (або рутизид) - це флавоноїд, який належить до групи вітаміну Р. Він володіє здатністю зменшувати проникність та ламкість судин. Особливо у поєднанні з аскорбіновою кислотою, тобто вітаміном С.

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Рутин дуже корисний при варикозі, при кровоточивості ясен, крововиливах, ревматизмі і т. д. Тому при захворюваннях судин призначають препарати вітаміну Р.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але справа в тому, що активна речовина цих препаратів в достатній кількості можна знайти в їжі, та ще й дуже смачній!

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Найбільше рутина - у шипшині і в білому волокні під шкіркою цитрусових. А оскільки ці продукти також багаті вітаміном С - то рутин з них дуже добре засвоюється.



Рідко хто їсть свіжі апельсини зі шкіркою. Тому при проблемах з судинами експерт рекомендує сушити цитрусові, порізані кільцями. Ось кілька способів сушіння.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Апельсини, лимони, грейпфрути нарізаємо кружечками по 3-4 мм.

Викладаємо по одному на деко, застелене пергаментом.

Ставимо в духовку, розігріту до 150 градусів, на 15 хвилин.

Перевертаємо і повертаємо ще на 15 хвилин.

Знову перевертаємо, знижуємо температуру до 70 градусів і залишаємо ще на годину.

Ставимо деко або решітку з цитрусовими кружальцями в духовку на 70 градусів у режимі конвекції. І залишаємо на ніч.

Розкладаємо кружечки на батареї, постеливши щось, що не пропускає вологу - поліетилен, фольгу, вощений папір. Залишаємо на 2-3 доби.

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