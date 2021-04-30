Відома ведуча розповіла, як швидко привести себе в порядок з ранку
Напевно ви помічали: встанеш раніше - отримаєш дуже продуктивний день. Проте прокидатися потрібно правильно, щоб з перших секунд налаштуватися на великі звершення і створити собі гарний настрій.
Ми вирішили дізнатися секрети бадьорого початку дня у ведучої телеканалу KYIV.LIVE і екс-учасниці шоу "Холостяк" Діни Бернацької. Адже вона з самого ранку занурюється у величезний потік інформації, але примудряється починати і закінчувати ефірний день з посмішкою.
Який він, ранок телеведучої?
У Діни є п'ять обов'язкових кроків, з яких починається кожен день.
- Випити склянку теплої води з медом.
- Потягнутися, розім'яти м'язи. Якщо дозволяє час - йога. Це доступно всім, адже на YouTube можна знайти нескладні уроки і повторювати за вчителем.
- Прийняти контрастний душ.
- Протерти обличчя кубиками льоду з настоями трав (повірте, освіжає!).
- Подивитися в дзеркало, посміхнутися і сказати собі: "Я молодець, у мене все вийде, і цей день буде кращим, ніж вчора!"
Фото: Діна Бернацька (instagram.com/dina_bernatskaya)
"Але ще краще - підготуватися до ранку з вечора: не їсти на ніч важку, жирну їжу, вибрати зручний, затишний одяг для сну і, головне, лягти вчасно - не пізніше 23: 00", - радить Бернацька.
Фото: Діна Бернацька (instagram.com/dina_bernatskaya)
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