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Відома ведуча розповіла, як швидко привести себе в порядок з ранку

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 14:55
Відома ведуча розповіла, як швидко привести себе в порядок з ранку Фото: Діна Бернацька (instagram.com/dina_bernatskaya)
Автор: Lite

Напевно ви помічали: встанеш раніше - отримаєш дуже продуктивний день. Проте прокидатися потрібно правильно, щоб з перших секунд налаштуватися на великі звершення і створити собі гарний настрій.

Ми вирішили дізнатися секрети бадьорого початку дня у ведучої телеканалу KYIV.LIVE і екс-учасниці шоу "Холостяк" Діни Бернацької. Адже вона з самого ранку занурюється у величезний потік інформації, але примудряється починати і закінчувати ефірний день з посмішкою.

Який він, ранок телеведучої?

У Діни є п'ять обов'язкових кроків, з яких починається кожен день.

  1. Випити склянку теплої води з медом.
  2. Потягнутися, розім'яти м'язи. Якщо дозволяє час - йога. Це доступно всім, адже на YouTube можна знайти нескладні уроки і повторювати за вчителем.
  3. Прийняти контрастний душ.
  4. Протерти обличчя кубиками льоду з настоями трав (повірте, освіжає!).
  5. Подивитися в дзеркало, посміхнутися і сказати собі: "Я молодець, у мене все вийде, і цей день буде кращим, ніж вчора!"

Відома ведуча розповіла, як швидко привести себе в порядок з ранку

Фото: Діна Бернацька (instagram.com/dina_bernatskaya)

"Але ще краще - підготуватися до ранку з вечора: не їсти на ніч важку, жирну їжу, вибрати зручний, затишний одяг для сну і, головне, лягти вчасно - не пізніше 23: 00", - радить Бернацька.

Відома ведуча розповіла, як швидко привести себе в порядок з ранкуВідома ведуча розповіла, як швидко привести себе в порядок з ранкуВідома ведуча розповіла, як швидко привести себе в порядок з ранкуВідома ведуча розповіла, як швидко привести себе в порядок з ранку

Фото: Діна Бернацька (instagram.com/dina_bernatskaya)

Нагадаємо, нещодавно б'юті-експерт дала українкам дієві поради по догляду за собою.

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