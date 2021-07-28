На якій косметиці можна заощадити: косметолог поділилася бюджетними лайфхаками
Хочеться оновити догляд, але на все відразу грошей немає. На чому можна заощадити, а у що вкластися, пояснила косметолог Яна Смірнова.
На сторінці в Instagram вона розповіла, чим замінити популярні уходовые кошти.
1. Умивалки
Властивості умивашки визначає ПАР. Решта не так важливо. Якщо ПАР нам підходить, беремо.
⠀
2.Тоніка
Тоніки в догляді бути повинні. Але вони на 90-95% складаються з води. Платити за це багато зовсім не обов'язково. Можна замінити гідролатом, у яких ціна більш ніж прийнятна. ⠀
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
3. Лікувальні засоби проти акне
Професійна косметика з ретиноїдами, бензоїлпероксидом, саліциловою та азелаїновою кислотами коштує набагато дорожче аптечних аналогів. Взагалі зовнішніми засобами з аптеки можна повністю впорається з легким і середнім ступенем акне. Батарея дорогих професійних баночок для цього не обов'язкова.
⠀
4.Можна сильно заощадити на декоративній косметиці, якщо навчитися робити мінеральну пудру самостійно. Собівартість баночки шикарної пудри виходить близько 2$.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
5. На кремі
Не в тому сенсі, що існують класні бюджетні варіанти. А в тому, що іноді крем краще не використовувати. На практиці стан шкіри значно поліпшується після скасування невідповідного догляду. Ми просто прибираємо непотрібний крем, і відразу стає краще. І так ми плавно переходимо до шостого пункту.
⠀
6.Заощадити можна, купуючи менше, та краще. Кому знайома ситуація, коли на дорогу покупку грошей шкода, зате дешевих непотрібних/малоефективних баночок за цей час накопичилося стільки, що з лишком би вистачило на дорогий варіант.
⠀
7.Альгінатні маски. Купувати вигідніше не в упаковках на 1 раз, а у великих пакетах по 300-1000 грам.
Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунына розповіла, яку подушку вибрати, щоб зберегти молодість і красу.