Каратистка-красуня в крихітному бікіні: українська чемпіонка вражає розкішною фігурою і красою

Анжеліка Терлюга – українська каратистка, багаторазова чемпіонка і призер чемпіонату Європи, Гранд-переможець 2017 року у Прем'єр-лізі карате серед жінок.

28-річна дівчина сама себе позиціонує як закохану в спорт, життя і подорожі особистість. І блог в мережі Instagram Анжеліки повною мірою відображає її світовідчуття.

Своїх майже 100 тисяч підписників дівчина мотивує і надихає власним прикладом завзяття, розповідями про досягнення і цілі, численними роликами-тренуваннями. А ще – фото в купальниках і відвертих образах, які чудово підкреслюють підтягнуте тіло зірки спорту.

Терлюга особистим прикладом довела, що карате – це дуже сексуально і жіночно. Не вірите? Подивіться на найгарячіші фото блондинки.

Одеситка Анжеліка Терлюга вражає своєю красою не тільки чоловіків (фото: instagram.com/anzhelika_terliuga)

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