Косметолог назвала головні помилки в літньому догляді за шкірою: зверни увагу

Влітку догляд за шкірою має свої особливості і повинен відрізнятися від зимового. При цьому багато дівчат нерідко допускають поширені помилки, які призводять до неприємних наслідків.

Топ-9 помилок в літньому догляді:

1. Не чіпайте обличчя руками!

Ніколи, а влітку особливо. У моменти, коли ми бездумно чіпаємо шкіру, руки і обличчя - брудні. Влітку обличчя сильніше потіє, пил, косметика - весь цей бруд ми розносимо руками по шкірі.



2. Відсутність захисту від сонця.

Сонце - головний ворог нашої шкіри. Якщо індекс УФ вище 2х - крем з SPF обов'язковий.



3. Неправильний захист від сонця.

Вранці ви нанесли крем з SPF і перебуваєте з ним весь день під відкритим сонцем. Якщо сумарно ви проводите на відкритому сонці більше 2х годин і при цьому індекс УФ вище 2х - spf потрібно оновлювати кожні 2 години.



4. Багато шарів косметики.

Сироватка + денний крем + крем з SPF + тональний крем. Я проти нагромадження шарів косметики, в спеку особливо. Вибирайте такий крем з spf, який замінить уходовий. Це дозволить не обтяжувати шкіру шарами кремів.



5. Відсутність догляду.

Ще одна крайність, на цей раз, щоб не обтяжувати шкіру в спеку. Базовий догляд обов'язковий. Це умивалка + тонік, креми для повік і обличчя.



6. Зимовий крем

Навесні і влітку ми переглядаємо свій догляд і оновлюємо його. Зимовий більш важкий і щільний крем замінюємо на більш легкий за текстурою (емульсія,гель).

Враховуємо також склад: в зимовому кремі можуть бути компоненти, неприпустимі для літнього сезону.





Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Безконтрольне використання кислот.

Кислоти - наші друзі і помічники, але тільки в разі їх грамотного застосування. Влітку з ними потрібно бути особливо обережними. Бездумне застосування призведе до плачевних наслідків, які не завжди можливо усунути. Кислоти повинен призначати фахівець.



8. Скраб - ворог.

Особливо на основі натуральних компонентів (абрикосових кісточок, кава, ІТП). Він травмує шкіру, створюють мікротравми, що призводить до появи нових проблем або посилення існуючих. Вибирайте ензимні пілінги. Влітку це найкращий варіант відлущування!



9. Зловживання термальною водою.

Влітку нам хочеться освіжити і зволожити шкіру. Багато хто вибирає для жтого термальну воду. Але вона не зволожує шкіру. Випаровуючись, вона витягує власну вологу зі шкіри. Не варто використовувати термальну воду частіше 2-3 разів на день, інакше вона може привести до зневоднення.