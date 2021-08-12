Косметолог розкрила правду про термальну воду і поділилася лайфхак: бюджетний замінник

Термальна вода - це вода з термальних джерел. Вона містить залізо, мідь, цинк, фтор, срібло, марганець, кремній, сірку, селен, кальцій, магнезію, натрій та інші мінерали.

Чи дійсно вона потрібна в догляді, як її правильно використовувати і чим замінити розповіла косметолог Яна Смірнова на сторінці в Instagram .

Для чого потрібна термальна вода?

Заспокоює, пом'якшує, знімає запалення і подразнення, усуває свербіж, печіння і почервоніння.

Зволожує, набір мінералів в ній близький натуральному зволожуючому фактору шкіри. Запобігає висиханню шкіри від кондиціонерів або спеки.

Антиоксидант.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для якої шкіри підходить?

Термальна вода підходить для будь-якої шкіри, але особливо для чутливої, алергічної, сухої, атопічної, збезводненої і шкіри з куперозом.



Термальна вода vs тонік

У термальної води нейтральний рН. Тому не варто використовувати її замість тоніка. Тонік повинен закислювати шкіру після вмивання, а термальна вода не змінює рН шкіри.



Лайфхак від експерта

Термальні воду потрібно пропромокнути серветкою. Якщо її залишити висихати на обличчі, то вода почне випаровуватися, попутно витягаючи вологу зі шкіри. Це може привести до сухості.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Термальна вода vs мінеральна

І те, і те - вода з надр землі. Але термальні джерела залягають глибше, тому вода в них чистіше, а концентрація макроелементів вище. Використовувати мінеральну воду замість термальної можна, але не так ефективно. Зате дешевше. Мінеральна вода - хороша альтернатива, коли немає можливості купити тонік.