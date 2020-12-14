Красуня-внучка Ротару розкрила секрети меню стрункості: легше контролювати калорії

19-річна Софія Євдокименко, внучка і тезка Софії Ротару, може похвалитися ідеальною фігурою. Не дарма дівчина працює моделлю, адже її "ангельська" зовнішність дозволяє блищати під час професійних фотосетів. Красуня займається спортом, одного разу її напарником по боксу в залі навіть став Бредлі Купер (вона кілька років живе і навчається в Нью-Йорку).

Також Соня знімає влоги для YouTube і розповідає про свої будні, а також попутно дає поради підписникам. На цей раз вона вирішила поговорити про продукти харчування та розсекретила своє меню.

Софія вважає ягоди та горіхи ідеальним перекусом. З ягід вона віддає перевагу голубиці.

"Для мене горіхи це хороший і збалансований перекус, в них багато корисних жирів, білків і вуглеводів. Мої улюблені це мигдаль, кешью і волоський горіх. Намагаюся контролювати свою порцію горіхів, зазвичай в неї входить 12-15 штук", - зазначила Соня.

Софія - володарка струнких форм (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Дівчина зізналася, що у неї дефіцит заліза, тому для заповнення потреб цього мікроелемента вона налягає на кешью.

Не обходиться в раціоні юної моделі і без овочів і фруктів. "Я віддаю перевагу груші, печеним яблукам. Овочі ж становлять 40-50% моєї тарілки", - уточнила дівчина.

Молочні продукти практично відсутні в раціоні Соні, це також стосується і червоного м'яса. "Риба в моєму меню практично кожен день. Зазвичай це свіжий лосось", - зазначила вона.

Більшу частину меню Софії складають фрукти і овочі (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

На кухні у неї завжди є оливкова олія холодного віджиму, відмінний альтернативний варіант – масло авокадо.

"Я беру його у вигляді спрею, так легше контролювати калорії і це зручно!" - зазначила дівчина.

Якщо говорити про крупи, то зелена гречка є фаворитом красуні-моделі. "У неї низький глікемічний індекс і вона багата білком", - пояснила свій вибір Софія.

Також онука Ротару розповіла, яким віддає перевагу солодощам. "Я люблю чорний шоколад з горіховою пастою, протеїнове печиво ну і, звичайно, моє улюблене морозиво, зроблене з грецького йогурту", - перерахувала дівчина.

Соня показала, з чого складається її раціон

Нагадаємо, що раніше Соня Євдокименко показала яскраві фото відпочинку в Мексиці.