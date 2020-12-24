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Екс-"ВІА Гра" розкрила три головні секрети краси: головне - регулярність!

Новость на русском → Четвер 24 грудня 2020 20:16
Екс-"ВІА Гра" розкрила три головні секрети краси: головне - регулярність! Анастасія Кожевникова (фото: nstagram.com/anastasiakozhevnikova)
Автор: Lite

Анастасія Кожевникова спеціально для читачів LITE поділилася своїми beauty-радами. Беремо на озброєння секрети однієї з найкрасивіших дівчат українського шоу-бізнесу і колишньої учасниці популярного колективу "ВІА Гра".

1. Здоровий сон

Перша рекомендація, а точніше, нагадування - пам'ятати про здоровий сон. Заснувши до півночі, ви зможете підтримувати рівень гормону стресу в організмі - кортизол. Також, у цьому випадку ми не порушимо синтез гормону голоду. Завдяки своєчасному сну вам буде легше стабілізувати вагу і поліпшити якість шкіри. Всі ці процеси відновлення і відпочинку працюють вночі - режим сну не можна порушувати ні в якому разі.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; розкрила три головні секрети краси: головне - регулярність!Анастасія Кожевникова знає толк у красі (фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova)

2. Водний баланс

Другий - важливо дотримуватися водного балансу в організмі. Нагадую це вам і собі. Чесно кажучи, у мене з цим проблеми. Я вже і встановлювала різні нагадування в телефоні, і наливала графин води, щоб бачити воду, але ні - все марно. Правда, я намагаюся, так як розумію, що від водного балансу безпосередньо залежить стан тіла, шкіри. Давайте разом спробуємо випивати свою норму дистильованої води в добу.

3. Менше термообробки

Третій - менше термообробки для волосся. Щоб не наговорювати на погану якість свого волосся, прагніть менше використовувати фен, плойки, стайлінги. Якщо ви дасте своєму волоссю спокій, воно буквально подякує своїм хорошим станом і блиском. А ще - пам'ятайте про додаткове харчування для волосся і шкіри голови. Після кожного миття я наношу масло по всій довжині волосся, а маски волію використовувати раз на тиждень.

Раніше Анастасія Кожевникова порадувала фанатів своєї новою відеороботою "Метелик".

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