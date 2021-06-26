Краса без наслідків: як звести до мінімуму шкоду декоративної косметики

Декоративна косметика стала звичною частиною нашого повсякденного життя - без макіяжу багато хто не може обійтися і дня. Але чи замислювалися ви, який вплив мають ці засоби на наш організм?

Чи може декоративна косметика завдати шкоди шкірі? На це питання в Instagram відповіла косметолог Тетяна Моторіна.

Були часи, коли декоративна косметика дійсно була шкідливою - її ніхто і не оцінював з цієї точки зору (в пудрі містився цинк, в помаді - важкі метали, шкідливі жири і т.д.).

Але сучасна косметика, якщо вона виготовлена гідною косметичною компанією, обов'язково проходить контроль безпеки для здоров'я і, в гіршому випадку, може якось негативно і незначно впливати, наприклад, на баланс сухості-зволоженості шкіри. Плюс можливість алергії на деякі компоненти (знову ж таки, гіпоалергенність косметики з кожним роком все збільшується).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Головне - правильно користуватися декоративною косметикою, в цьому випадку шкоди не буде:

Купуйте косметику в магазинах, звертайте увагу на ціну (занадто дешева косметика, як правило, підроблена і зроблена невідомо де і ким).

Правильно готуйте шкіру до нанесення макіяжу (зволожуючий крем, тонік, крем для повік, бальзам для губ).

Обов'язково знімайте макіяж перед сном і домашнім відпочинком.

Доглядайте за шкірою. Слідкуйте за новинками декоративної косметики: багато засобів для макіяжу містять компоненти для догляду.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дуже багато хто недооцінює роль тоніків, вважаючи їх використання зайвим і не дуже потрібним. Тим часом,тоніки зволожують нашу шкіру, насичують поживними речовинами і мікроелементами, завдяки яким вона виглядає добре.

Якщо ви використовуєте тоніки після очищувальних засобів, то вони також знімають залишки цих продуктів, завершують етап очищення шкіри. Але і це ще не все.

Тоніки стягують пори, завдяки чому крем не потрапляє туди і перешкоджає виникненню запалень і жировиків. Цей косметичний продукт - невід'ємна частина домашнього догляду.