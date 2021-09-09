Краса без уколів: схудла Джамала розкрила свої б'юті-секрети
38-річна Джамала досить швидко прийшла у форму після других пологів і може похвалитися підтягнутою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом. Співачка поділилася своїми б'юті-секретами і розповіла, які процедури робить з урахуванням свого щільного графіка.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімки в яскравому вбранні і показала струнку фігуру.
Джамала позувала в неоново-жовтій сукні з пікантними розрізами і глибоким декольте, сидячи на підлозі.
Співачка зізналася, що вона дещо хаотична в догляді за собою, проте деякі обов'язкові пункти в її рутині все ж є.
"В ефірі рубрика "б'юті-шмуті". По-перше, хочу сказати, що я не дуже послідовна у своїй рутині, адже часто змінюю вмивалки, креми. У мене навіть немає фаворитів. Повний хаос. По-друге, після процедур я завжди лечу в кадр, на сцену, на важливу зустріч, тому, на щастя чи на жаль, в мене немає часу на довге відновлення шкіри. Але все ж деякі мастхеви в мене є", - поділилася знаменитість.
Джамала помітно схудла після других пологів (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Б'юті-ритуали Джамали:
- Вмивання. Я завжди тонізую шкіру обличчя зранку і ретельно очищую після косметики.
- Хоча б раз на 2 тижні роблю салонні процедури.
- Dermadrop — "холодний" масаж. Відчуття, ніби зима не просто близько, а прямо на моєму обличчі. Процедура не потребує уколів, не лишає слідів, лише приємне відчуття і класний стан шкіри.
- БМС — це особливий вид гімнастики зі стимулятором для м’язів обличчя і шиї. Крута штука, рекомендую.
- Тайський масаж для тіла. Це те, що розслабляє після важливих виступів, виснажливих танцювальних тренувань та напружених репетицій.
- Onda & Shwarzy 3-4 рази на місяць для плаского живота та корекції контурів
- Для волосся — один раз на тиждень маска MoroccanOil
Нагадаємо, раніше Джамала чесно висловилася про труднощі на "Танцях з зірками 2021" після першого ефіру шоу.