Краса без уколів: схудла Джамала розкрила свої б'юті-секрети

38-річна Джамала досить швидко прийшла у форму після других пологів і може похвалитися підтягнутою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом. Співачка поділилася своїми б'юті-секретами і розповіла, які процедури робить з урахуванням свого щільного графіка.

Джамала позувала в неоново-жовтій сукні з пікантними розрізами і глибоким декольте, сидячи на підлозі.

Співачка зізналася, що вона дещо хаотична в догляді за собою, проте деякі обов'язкові пункти в її рутині все ж є.

"В ефірі рубрика "б'юті-шмуті". По-перше, хочу сказати, що я не дуже послідовна у своїй рутині, адже часто змінюю вмивалки, креми. У мене навіть немає фаворитів. Повний хаос. По-друге, після процедур я завжди лечу в кадр, на сцену, на важливу зустріч, тому, на щастя чи на жаль, в мене немає часу на довге відновлення шкіри. Але все ж деякі мастхеви в мене є", - поділилася знаменитість.

Джамала помітно схудла після других пологів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Б'юті-ритуали Джамали: