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Краса без уколів: схудла Джамала розкрила свої б'юті-секрети

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Четвер 09 вересня 2021 09:34
Краса без уколів: схудла Джамала розкрила свої б'юті-секрети Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

38-річна Джамала досить швидко прийшла у форму після других пологів і може похвалитися підтягнутою фігурою і квітучим зовнішнім виглядом. Співачка поділилася своїми б'юті-секретами і розповіла, які процедури робить з урахуванням свого щільного графіка.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімки в яскравому вбранні і показала струнку фігуру.

Джамала позувала в неоново-жовтій сукні з пікантними розрізами і глибоким декольте, сидячи на підлозі.

Краса без уколів: схудла Джамала розкрила свої б'юті-секретиКраса без уколів: схудла Джамала розкрила свої б'юті-секрети

Співачка зізналася, що вона дещо хаотична в догляді за собою, проте деякі обов'язкові пункти в її рутині все ж є.

"В ефірі рубрика "б'юті-шмуті". По-перше, хочу сказати, що я не дуже послідовна у своїй рутині, адже часто змінюю вмивалки, креми. У мене навіть немає фаворитів. Повний хаос. По-друге, після процедур я завжди лечу в кадр, на сцену, на важливу зустріч, тому, на щастя чи на жаль, в мене немає часу на довге відновлення шкіри. Але все ж деякі мастхеви в мене є", - поділилася знаменитість.

Краса без уколів: схудла Джамала розкрила свої б'юті-секрети

Джамала помітно схудла після других пологів (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Б'юті-ритуали Джамали:

  • Вмивання. Я завжди тонізую шкіру обличчя зранку і ретельно очищую після косметики.
  • Хоча б раз на 2 тижні роблю салонні процедури.
  • Dermadrop — "холодний" масаж. Відчуття, ніби зима не просто близько, а прямо на моєму обличчі. Процедура не потребує уколів, не лишає слідів, лише приємне відчуття і класний стан шкіри.
  • БМС — це особливий вид гімнастики зі стимулятором для м’язів обличчя і шиї. Крута штука, рекомендую.
  • Тайський масаж для тіла. Це те, що розслабляє після важливих виступів, виснажливих танцювальних тренувань та напружених репетицій.
  • Onda & Shwarzy 3-4 рази на місяць для плаского живота та корекції контурів
  • Для волосся — один раз на тиждень маска MoroccanOil

Нагадаємо, раніше Джамала чесно висловилася про труднощі на "Танцях з зірками 2021" після першого ефіру шоу.

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