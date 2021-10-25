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5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірок

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Понеділок 25 жовтня 2021 19:34
5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірок Макіяж на Хеллоуїн (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Хеллоуїн давно став одним з найпопулярніших свят в нашій країні, незважаючи на скептичне ставлення багатьох. В першу чергу тому, що це відмінна можливість влаштувати або відвідати тематичну вечірку і приміряти незабутній образ.

Якщо ж ви вважаєте, що не зможете самі створити собі стильний лук, пропонуємо кілька ідей макіяжу від знаменитих візажистів. Всього один акцент - і ви свої на цьому святі.

Криваві губи

Соковиті губи "кривавого" відтінку - те, що треба, щоб зробити образ ефектним без зайвих зусиль. Для прикладу придивіться до любительок яскравих губ круглий рік. Наприклад, Марти Хвант. Для додаткового ефекту можна злегка вийти за контур або розмазати помаду.

5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірок5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірокМарта Хант, Ліз Лейк (фото: instagram.com/hungvanngo)

Мертвенна блідість

Зовсім не обов'язково перетворюватися в страхітливого привида. Можна наслідувати приклад Белли Хадід, якій створюють перебільшену блідість для безлічі зйомок. Виходить щось середнє між гейшею і бурлеск-дівою.

5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірок

5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірокБелла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Волохаті брови

Широкі пухнасті брови давно вже не асоціюються у нас із занедбаністю. Але все ж, якщо "згустити" фарби і додати більше гелю, то вони можуть надати обличчю тієї самої страхітливоcті, хоча і залишать вас милою "відьмочкою". Милуємося Ізабель Гулар.

5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірок5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірокІзабель Гулар, Рейчел Зеглер (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Вії-павуки

Густо фарбовані в кілька шарів вії - самі по собі гарний акцент макіяжу, який не вимагає особливих зусиль. Якщо ваші власні недостатньо густі, то можна використовувати праймер або ж накладні.

5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірок

5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірокАйріс Лоу, Кім Кардашьян (фото: instagram.com/lirisaw; instagram.com/nikki_makeup)

Страхітливі smoky

"Димчасті" очі недарма вважаються однією з найскладніших технік. Один невірний крок - тіні обсипаються, і зовнішній вигляд здається неохайним... Хоча, в Хеллоуїн такої помилки точно можна не боятися. Навіть навпаки: наносьте тіні густо навколо очей і розтушуйте до брів.

5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірок

5 яскравих образів на Хелловін: як легко зробити макіяж на прикладі зірокКарлі Клосс, Джоан Смолс (фото: instagram.com/hungvanngo; instagram.com/nikki_makeup)

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