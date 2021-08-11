Як "лікувати" посічені кінчики волосся: трихолог поділилася робочими порадами
Ламке волосся і посічені кінчики – неприємне видовище, яке псує не тільки всю зачіску, але і настрій господині. Але з цією проблемою можна боротися, і робити це еффективно.
Як саме, розповіла в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.
Посічені кінчики - маленька велика неприємність, з якою знайома майже кожна дівчина.
Чому кінчики волосся січуться?
Найчастіше це спостерігається у дівчат з довгим волоссям. Себум, що виробляється нашими сальними залозами, обволікає волосся і служить природним захисним кондиціонером. Чим довше волосся, тим далі кінчики від шкіри голови (зони вироблення шкірного сала). Тому самим кінчикам не дістається, та вони більш сухі, тому починають сіктися.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Так само причиною сухості і посіченості кінчиків волосся є зовнішні фактори - сонце, високі/низькі температури, укладання та інше.
Що робити, якщо кінчики волосся вже посіклися?
Найшвидше і правильне - це обрізати їх. Але є і не настільки кардинальні методи.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Перше, що потрібно - зволоження! Неправильно на сухі посічені кінчики наносити олії. Олія - це живлення, але не зволоження. Від нього волосся може почати ламатися. Віддайте перевагу саме зволожуючому догляду.
- Професійні процедури, такі, як холодний кератин, мінералізація, глибоке зволоження - вони сприяють утриманню вологи в структурі волосся, пом'якшують його і роблять еластичним, що ускладнює обламування кінчиків.
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