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Як "лікувати" посічені кінчики волосся: трихолог поділилася робочими порадами

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Середа 11 серпня 2021 12:39
Як "лікувати" посічені кінчики волосся: трихолог поділилася робочими порадами Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Ламке волосся і посічені кінчики – неприємне видовище, яке псує не тільки всю зачіску, але і настрій господині. Але з цією проблемою можна боротися, і робити це еффективно.

Як саме, розповіла в Instagram трихолог Лариса Пономаренко.

Посічені кінчики - маленька велика неприємність, з якою знайома майже кожна дівчина.

Чому кінчики волосся січуться?

Найчастіше це спостерігається у дівчат з довгим волоссям. Себум, що виробляється нашими сальними залозами, обволікає волосся і служить природним захисним кондиціонером. Чим довше волосся, тим далі кінчики від шкіри голови (зони вироблення шкірного сала). Тому самим кінчикам не дістається, та вони більш сухі, тому починають сіктися.

Як &quot;лікувати&quot; посічені кінчики волосся: трихолог поділилася робочими порадами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так само причиною сухості і посіченості кінчиків волосся є зовнішні фактори - сонце, високі/низькі температури, укладання та інше.

Що робити, якщо кінчики волосся вже посіклися?

Найшвидше і правильне - це обрізати їх. Але є і не настільки кардинальні методи.

Як &quot;лікувати&quot; посічені кінчики волосся: трихолог поділилася робочими порадами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Перше, що потрібно - зволоження! Неправильно на сухі посічені кінчики наносити олії. Олія - це живлення, але не зволоження. Від нього волосся може почати ламатися. Віддайте перевагу саме зволожуючому догляду.
  • Професійні процедури, такі, як холодний кератин, мінералізація, глибоке зволоження - вони сприяють утриманню вологи в структурі волосся, пом'якшують його і роблять еластичним, що ускладнює обламування кінчиків.

Нагадаємо, що раніше косметолог Яна Смірнова розповіла, як уповільнити старіння шкіри.

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