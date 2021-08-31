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Легко і просто: Аніта Луценко поділилася секретом голлівудської укладки

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Вівторок 31 серпня 2021 08:33
Легко і просто: Аніта Луценко поділилася секретом голлівудської укладки Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Автор: Марина Настевич

Відомий тренер Аніта Луценко розповіла, як швидко укласти волосся за допомогою звичайного фена і круглого великого гребінця-браш.

Б'юті-відео з власної ванної Аніта залила в Instagram і додала, що на цю доглядову процедуру витратила не більше п'яти хвилин.

"Моя щоденна укладка! Просили - роблю. Для початку я зрозуміла, яка температура і потужність фена потрібна моєму волоссю, щоб укладання займало 8 хвилин і волосся ставало блискучим. Не максимальна.

Другий етап для мого волосся, це стайлінг - з обов'язкових: незмивний кондиціонер (завжди) і термозахист, я вибрала найкращі текстури саме для мого волосся, воно не обтяжується, завжди виглядає чистим і найважливіше! Воно абсолютно захищене! Це як одяг для тіла на вулиці. Начебто можна і голими ходити, але в одязі приємніше. І техніка! Коли я укладаю волосся по секціях, у мене виходить Ідеальний об'єм і гладкість! І більше ніяких пересушених кінчиків, які хочеться обстригти", - написала Луценко під відео.

Повторити трюк і перетворити локони може кожен. Адже вже 6 вересня стартує третій потік "Марафону красивого волосся", який Аніта Луценко проводить спільно з майстром по волоссю високого рівня Оленою Невмержицькою. У програмі основи, правила і лайфхаки, які спростять твою щоденну рутину. Практичні відеоуроки допоможуть краще засвоїти матеріал, а рекомендації реальних продуктів в різній ціновій категорії підібрати засоби.

Легко і просто: Аніта Луценко поділилася секретом голлівудської укладки

Аніта Луценко показала, як швидко зробити ефектну укладку (фото: прес-служба)

Сюрпризом для учасників стане новий запрошений лектор - співачка Віра Брежнєва.

"Віра поділиться з нами своїми секретами красивого волосся, а воно у неї просто шикарне. Щодня в кожній "темі дня" читайте ще й додаткову рубрику #ТакДелаетВера. Побачимо вибір засобів та інструментів, а також спосіб укладання на її улюблену плойку",- коментує Олена Невмержицька.

В цілому "Марафон красивого волосся" вирішить безліч важливих питань, наприклад, як відростити волосся, надати йому блиску, поліпшити якість і правильно підібрати догляд.

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко розсекретила зіркових клієнтів, що худнуть, і висловилася про пластику.

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Аніта Луценко Догляд за волоссям
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