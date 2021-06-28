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Літні вороги волосся: трихолог застерегла від непрощенних помилок

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Понеділок 28 червня 2021 21:07
Літні вороги волосся: трихолог застерегла від непрощенних помилок Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Літо, сонце, море, гори - кожному свій відпочинок, але головне - безпека нашого волосся. Як його зробити таким, розповіла трихолог Лариса Пономаренко.

На сторінці в Instagram вона назвала топ-4 ворога волосся влітку.

Щоб до осені волосся залишилися здоровими і красивими, потрібно дотримуватися кількох простих правил:

1. Солі

Після купання в морі обов'язково потрібно помити волосся! Морська вода, що висохла на волоссі, залишає після себе шар солі. А сіль відмінно сушить. Якщо не змити сіль, то це викличе сухість волосся. Після обов'язково потрібно нанести кондиціонер для пом'якшення волосся.

Літні вороги волосся: трихолог застерегла від непрощенних помилок

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Хлор

Після відвідування басейну так само обов'язково помити волосся. Хлор, що міститься в складі води в басейні, не гірше солі шкодить волоссю. Тому маршрут не змінюється: басейн-душова.

До речі, з водою в басейні взагалі потрібно бути обережніше і намагатися менше в ньому купатися. За статистикою, в готелях харчові отруєння трапляються частіше від того, що люди випадково напилися води з басейну.

3.Сонце

Сонце нам і друг, і ворог. Давайте перетворимо його в справжнього друга - в джерело гарної засмаги і вітаміну Д. Тому волосся потрібно від сонця захищати.

Літні вороги волосся: трихолог застерегла від непрощенних помилок

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Брак вітамінів

І, звичайно ж, не забувайте про мікроелементи, життєво необхідні для волосся. Сезонні трави і салати - ідеальне джерело мікроелементів. Зелені салати, рукола, кінза, петрушка, кріп, айсберг... Їжте на здоров'я вашого волосся.

Нагадаємо, що раніше косметолог Татяна Моторіна розповіла, як звести до мінімуму шкоду від декоративної косметики.

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