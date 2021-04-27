З логістики в healthcare. Андрій Ставніцер представив стартап MetaMe 

Крім того, Ставніцер поділився планами покинути пост СЕО порту і зосередитися на розвитку нових проектів. Сервіс з підбору та адресної доставки нутрицієнтів MetaMe був представлений з них першим.

Зараз на сайті metame.life йде прийом заявок від бажаючих стати володарями "підписки на здоров'я". Після запуску сервісу передплатникам запропонують пройти детальне анкетування і здати аналіз крові. На основі цих даних алгоритм, розроблений на базі новітніх наукових досліджень, складе персоніфіковану систему мінералів, нутрицієнтів і біологічно активних добавок.

За його словами, MetaMe не береться підміняти медицину, мова йде про підтримку гарного самопочуття, зміцнення імунітету і насичення організму необхідними йому ресурсами. Нутрицієнти зміцнять імунітет, нормалізують сон, поліпшать стан волосся і шкіри, додадуть енергії, при необхідності посприяють схудненню.

Проект консультує міжнародна команда нутриціологів та імунологів під управлінням кандидата медичних наук Олексія Башкирцева.

Літо вже поруч, а кістка як і раніше широка;) за десять з гаком років я перепробував на собі всі дієти і добавки цього... Posted by Stavnitser Andrey on Saturday, April 24, 2021

Щоб позбавити користувачів від необхідності шукати по аптеках необхідні препарати, MetaMe буде доставляти їх додому. Зручна упаковка зі зрозумілою інструкцією допоможе не пропускати прийоми, не витрачати час на запам'ятовування порядку прийому різних ліків. Раз в пару місяців сервіс нагадає пройти повторне тестування, знову здати аналізи і запропонує скорегувати підписку. Свої показники учасники MetaMe зможуть відстежувати через сайт і мобільний додаток.

"Наша амбітна мрія - здорова нація. Здорова в багатьох сенсах - активна, життєрадісна, мотивована робити щось корисне", - пояснює Ставніцер.

За попередніми оцінками, підписка на сервіс коштуватиме не більше 2000 гривень на місяць, щоб зробити превентивну медицину доступною для середнього класу України. У майбутньому команда стартапу сподівається залучити міжнародну аудиторію.