Ламкі передні пасма волосся: чому вони не ростуть і що робити
Багатьом знайома така проблема, коли передні пасма зупинилися на одній довжині, стоншилися і вибиваються із загальної маси волосся.
Б'юті-блогер Катерина Коцемір розповіла в Instagram, чому так відбувається і дала поради, як зміцнити і відростити цю частину волосся.
Через що це відбувається?
Генетична особливість. У скроневій і тім'яній зоні, як правило, росте більш тонке волосся, ніж основна маса волосся.
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Освітлення волосся. Якщо ви роками освітлюєте волосся, то витончення волосся, особливо в скроневій зоні і зоні чубчика не уникнути. Неправильний догляд після фарбування теж грає злий жарт з волоссям.
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Зовнішні впливи. Найбільше під час миття та укладання дістається переднім пасмам. Ми найчастіше їх чіпаємо, коли розчісується. Найбільше проводимо праскою або феном, коли укладаємо волосся. У когось і зовсім є безглузда звичка «крутити пасмо волосся в руці», коли нервуєш.
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Банальна причина - ламкість. Через всі перераховані фактори вище кінчики не витримують і обламуються.
Що робити?
Спробувати знизити агресивний вплив на передні пасма (поменше чіпати волосся, не проводити по 10 разів щипцями по одному і тому ж пасму під час укладання).
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
Під час миття обережно промивайте волосся, не сплутуйте хаотичними рухами, коли наносите шампунь. Дбайливо розплутуйте волосся руками після миття.
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При використанні стимулюючого тоніка, більше уваги приділяйте проблемній скроневій зоні. Те ж саме стосується і масажу шкіри голови.
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Обов'язково наносьте маски і будь-який інший догляд на передні пасма, не залишайте волосся голим. Відступайте 3-5 см від коренів, щоб нанести маску або кондиціонер.
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Дбайливо розчісуйте і розплутуйте волосся, не рвіть його гребінцем. Спочатку розплутайте волосся руками, потім гребінцем. Пам'ятайте, що розчісування починаємо завжди знизу, акуратно просуваючись вгору.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Слідкуйте за блискавками на верхньому одязі. Найчастіше блискавка зажовує волосся і дістається саме переднім пасмам волосся - звідси проблема ламкості і січення.
Нагадаємо, раніше б'юті-блогер розповіла, як правильно доглядати за освітленим волоссям.