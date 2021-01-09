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Найкращі вітаміни краси: косметолог назвала фаворитів

Новость на русском → Субота 09 січня 2021 16:37
Найкращі вітаміни краси: косметолог назвала фаворитів Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Всі, напевно, чули про те, що краса починається зсередини. Тому так важливо "добирати" вітаміни краси і молодості. Про те, які саме і де їх знайти, розповіла косметолог Тетяна Моторіна.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася списком найкращих вітамінів для красивої шкіри, волосся, нігтів та здорового вигляду.

Ретинол (вітамін А) - цінний вітамін для краси шкіри, волосся і очей здоров'я.

Першими ознаками його нестачі є лупа, ламке волосся, погіршення зору, сухість шкіри. Цей вітамін підтримує оптимальну вологість слизових і оновлює їх. З ним швидко загоюються рани, оновлюються клітини.

Найкращі вітаміни краси: косметолог назвала фаворитів
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін А покращує синтез колагену, омолоджує і робить шкіру більш пружною. Вітамін А широко використовується в косметології, він входить до складу всіляких пілінгів, кремів, сироваток та засобів проти старіння.

Міститься у продуктах з жирової і масляною основою: риб'ячому жирі, м'ясі, маслі і яйці. Також він присутній в жовтих і помаранчевих продуктах у вигляді про-ретинолу, активізується при поєднанні з жирами. Тому дуже корисно вживати насичені про-ретинолом перець, гарбуз, моркву зі сметаною або маслом. Крім цього, вітамін А міститься в листових овочах, томатах та яловичій печінці.

Найкращі вітаміни краси: косметолог назвала фаворитів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін С (аскорбінова кислота) - це природний антиоксидант, який уповільнює процеси старіння, стимулює вироблення колагену, що впливає на еластичність і пружність шкіри, також він забезпечує здоров'я ясен і зубів.

При його недоліку з'являється лущення, сухість і блідість шкіри, висип, мелкоточечние шкірні крововиливи і синюшність губ. Тому це просто вітамін незамінний для жіночої краси.

У великій кількості вітамін міститься в плодах шипшини, чорній смородині, ківі, цитрусових, квашеній капусті, обліписі, волоських горіхах, шпинаті, спаржі, кропі, петрушці, кабачках, листовому салаті, червоному перці, зеленому горошку, помідорах.

Найкращі вітаміни краси: косметолог назвала фаворитів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розписала програму-мінімум для красивої шкіри.

Також косметолог Ольга Петруніна дала поради по догляду за руками взимку.

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