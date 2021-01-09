Найкращі вітаміни краси: косметолог назвала фаворитів

Всі, напевно, чули про те, що краса починається зсередини. Тому так важливо "добирати" вітаміни краси і молодості. Про те, які саме і де їх знайти, розповіла косметолог Тетяна Моторіна.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася списком найкращих вітамінів для красивої шкіри, волосся, нігтів та здорового вигляду.

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Ретинол (вітамін А) - цінний вітамін для краси шкіри, волосся і очей здоров'я.

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Першими ознаками його нестачі є лупа, ламке волосся, погіршення зору, сухість шкіри. Цей вітамін підтримує оптимальну вологість слизових і оновлює їх. З ним швидко загоюються рани, оновлюються клітини.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін А покращує синтез колагену, омолоджує і робить шкіру більш пружною. Вітамін А широко використовується в косметології, він входить до складу всіляких пілінгів, кремів, сироваток та засобів проти старіння.

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Міститься у продуктах з жирової і масляною основою: риб'ячому жирі, м'ясі, маслі і яйці. Також він присутній в жовтих і помаранчевих продуктах у вигляді про-ретинолу, активізується при поєднанні з жирами. Тому дуже корисно вживати насичені про-ретинолом перець, гарбуз, моркву зі сметаною або маслом. Крім цього, вітамін А міститься в листових овочах, томатах та яловичій печінці.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін С (аскорбінова кислота) - це природний антиоксидант, який уповільнює процеси старіння, стимулює вироблення колагену, що впливає на еластичність і пружність шкіри, також він забезпечує здоров'я ясен і зубів.

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При його недоліку з'являється лущення, сухість і блідість шкіри, висип, мелкоточечние шкірні крововиливи і синюшність губ. Тому це просто вітамін незамінний для жіночої краси.

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У великій кількості вітамін міститься в плодах шипшини, чорній смородині, ківі, цитрусових, квашеній капусті, обліписі, волоських горіхах, шпинаті, спаржі, кропі, петрушці, кабачках, листовому салаті, червоному перці, зеленому горошку, помідорах.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розписала програму-мінімум для красивої шкіри.

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