Маша Єфросиніна озвучила простий секрет, як не наїдатися на ніч: сама так жила багато років

Маша Єфросиніна підтримує себе у чудовій формі – її стрункості можна тільки позаздрити. Але за точеними формами ведучої стоїть колосальна робота над собою і своїм тілом. Тому вона з легкістю може дати пораду щодо ЗСЖ, перевірену на собі. Так, Маша розповіла, як не наїдатися на ніч.

Під час інтерв'ю із зіркою серіалу "Папік" Дариною Петрожицькою в рамках програми "Іспит" на YouTube , Маша поговорила про культуру харчування, здоров'я і звички для схуднення.

Дар'я поскаржилася, що вона схильна до швидкого набору ваги. У всьому винна її звичка їсти на ніч. Хоча у дівчини є і деякі проблеми зі здоров'ям. Варто актрисі тиждень не поїсти перед сном і не вживати солодке і смажене – все йде. Зараз вона поступово переходить на правильне харчування, адже у неї є велика мета – схуднути і народити дитину, а після появи на світ малюка Дар'я зможе собі дозволити набрати зайву вагу.

Ведуча ж відповіла, що під час вагітності і після пологів цілком реально залишатися стрункою.

"Дві вагітності я схудла на 15 кг", - розповіла про особистий досвідМаша.

Ведуча також поділилася секретним рецептом, як не наїдатися на ніч.

"Щоб не їсти на ніч, треба мегащільно снідати, нормально, добре пообідати. І тоді, до третьої години, коли сповільнюються вуглеводні процеси, тобі до вечора не так хочеться їсти. Людина наїдається ввечері тільки тому, що вона вранці випила каву, може, з цигаркою, цукеркою, якимось фруктиком. Обід пропустила – запрацювалася, і ввечері людина наповнюється. Це повна катастрофа. Я так жила багато років. Треба змінити культуру харчування", - запевнила Маша.

Маша дала слушну пораду тим, хто худне