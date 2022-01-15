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Маска, я вас знаю: трихолог навчила вибирати маску для волосся і розвіяла страхи щодо складу

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Субота 15 січня 2022 08:38
Маска, я вас знаю: трихолог навчила вибирати маску для волосся і розвіяла страхи щодо складу Тихолог Лариса Пономаренко (фото: instagram.com/dr.l_ponomarenko)
Автор: Ольвія Агаркова

Маски для волосся - як вибрати з тисячі пропозицій на ринку? На що варто звернути увагу в першу чергу, і взагалі - чи потрібен цей продукт саме вам?

На ці питання відповіла трихолог Лариса Пономаренко на особистій сторінці в Instagram.

Про саморобні варанти з того, що під рукою і в холодильнику доведеться забути. Жоден продукт не принесе вашому волоссю користі (якщо нанести на волосся). Виняток становить маска з желатину, але і її не можна використовувати часто, тому, що волосся втраатить об'єм.

Маска, я вас знаю: трихолог навчила вибирати маску для волосся і розвіяла страхи щодо складу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вибираючи маску для волосся, завжди враховуйте початковий стан волосся - сухість, пористість, ламкість.

Силікон - у хороших масках для волосся містяться силікони нового покоління, їх ще називають летючими, вони нешкідливі для волосся і не накопичуються.

Білки - вони необхідні для пошкодженого волосся. Саме вони виконують роль реконструктора - заповнюють ділянки, де власний кератин волосся пошкоджений.

Масло - вони виконують роль пом'якшувача для поверхневого шару кутикул.

Маска, я вас знаю: трихолог навчила вибирати маску для волосся і розвіяла страхи щодо складу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виходячи їх вищесказаного, ретельно підбирайте маску для нормального волосся. Якщо ви візьмете дуже "важкий" продукт, то волосся може обтяжитися і втратити об'єм А краще для нормального волосся використовуйте бальзам і кондиціонер. Часто маска просто не потрібна.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петруніна розкрила всю правду про сироватки для обличчя і розповіла, як їх правильно використовувати.

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