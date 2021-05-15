Миттєвий ефект: топ-5 домашніх процедур, які моментально повернуть красу

На носі побачення або серйозна ділова зустріч і треба за лічені хвилини виглядати чарівно, а часу або коштів на салон немає? Справитися з цим завданням допоможуть і домашні засоби, якщо правильно їх скомбінувати і використовувати.

Косметолог Ольга Петруніна озвучила в Instagram топ-5 процедур, які дозволять отримати моментальний ефект: заспокоїти, реанімувати втомлену і зневоднену шкіру.

Коли потрібно терміново виглядати на всі 100, можна вибрати одну з процедур.



1.Пара пілінг + маска

Пілінг глибоко очищає шкіру, відлущує, оновлює верхній ороговілий шар шкіри. Після нього шкіра виглядає свіже, тон обличчя - рівніше.

Маска доповнить ефект від процедури, після пілінгу вона буде найбільш ефективна. Вибирайте маску за завданням:

заспокійливу - для подразненої шкіри

зволожуючу - для зневодненої

освітлюючу - для шкіри з пігментацією і пост-акне

омолоджуючу / ліфтинг / освіжаючу

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Карбоксітерапія

Одна з салонних процедура, яку можна робити вдома. Маска насичує клітини шкіри киснем. Моментальний вау-ефект забезпечений: значно поліпшується колір обличчя, шкіра виглядає свіжою, здоровою, зволоженою зменшиться набряклість.



3.Тріо ензимний пілінг + сироватка + альгінатна маска

Саме так, а не одна альгінатка. Основне завдання альгінату, створити ефект оклюзії, тобто шкіра повністю закривається і не має контакту з киснем, що дозволяє альгінатній масці виконати своє головне завдання - проштовхнути "глибше" в шари шкіри більш дієву речовину, концентрат (сироватку).

Процедура ензимний пілінг + будь-яка сироватка за завданням + альгінатна маска - ніяка чистка не зрівняється за результатом з цією трійцею! Навіть пори зникають.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Одноразова тканинна маска-серветка SOS

Маски-серветки не доглядають за шкірою в перспективному плані, не забезпечують пролонгованої дії. Але зате миттєво зволожують верхній шар шкіри. Зволожена шкіра завжди сяє, на ній. Менше фіксуються зморшки. Також вони дозволяють прибрати припухлість, зняти сліди втоми, освіжити обличчя.



5.Масаж

Навіть після однієї процедури ви побачите значне покращення: відпочиле, помолоділе обличчя. Обличчя розслабиться, піде м'язова напругу. Це дозволить розгладити деякі зморшки, зникне набряк з обличчя, зникнуть або зменшаться мішки під очима. Пам'ятайте, масаж не повинен приносити біль і страждання.