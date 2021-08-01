Без зморшок і набряків: топ-9 порад по догляду за шкірою навколо очей від косметолога

Шкіра навколо очей - особливо делікатна зона, що вимагає спеціального догляду. Щоб відстрочити появу гусячих лапок і набряків і мати завжди ясний відкритий погляд потрібно не просто правильно підібрати доглядову косметику, але і слідувати певним правилам.

Топ-9 основних правил виглядають так:



1.Висипатися. Банально, але ефекту від цього буде набагато більше, ніж від будь-якого крему.



2. Пити воду. Ще одна очевидна порада, але набряклість з'являється в тому числі і від нестачі рідини. В середньому потрібно 30 мл. чистої води на кг ваги.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Крем найкраще наносити підмізинним пальцем. Він найслабший після натискання і дотик буде ніжніше.



4.Крем наносимо по кістковому краю і під бровою.



5.На рухому повіку не наносимо, він туди і так розподілитися. Якщо наносити спеціально, можуть з'явитися припухлості, печіння, подразнення слизової.



6.Розподіляємо рухами, що поплескують, не розтираємо і не розмазуємо.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

7.Знизу рухаємося по кістковому краю у напрямку до внутрішнього куточка. А зверху - навпаки, до зовнішнього.



8.Крем для повік краще зберігати у холодильнику. Холодний крем ефективніше прибирає припухлості і набряки.



9.Робити офтальмологічну зарядку для очей. Втомлені, перенапружені очі нікого не прикрашають. Давайте прямо зараз відпочинемо хвилиночку від телефону і подивимося 10 разів вгору-вниз, потім вправо-вліво, по діагоналі, намалюємо очима 4 вісімки і 4 в іншу сторону і наостанок ще 4 кола.