Настя Каменських поділилася потужною установкою на схуднення і топ-4 вправ для сідниць і ніжок

Співачка дала потужну мотивацію для всіх, хто хоче полюбити спорт

Настя Каменських є прикладом і натхненням для своїх шанувальників. Співачка показала, як можна кардинально перебудувати режим і перевтылитися з допомогою вироблення нових корисних звичок та зміни способу мислення і невпинно мотивує інших ставати кращою версією себе. Артистка полюбила спорт, а правильне харчування зробила невід'ємною частиною свого життя – тепер вона може похвалитися струнким і підтягнутим тілом і готова ділитися секретами з шанувальниками. Зірка дала потужну мотиваційну установку і представила топ-4 вправи для красивих сідниць і стегон.

Так, Настя поділилася з elle.ua особистим досвідом. Вона запропонувала бажаючим долучитися до спорту докорінно змінити ставлення до тренувань і мотивувати себе правильним настроєм.

"Ви повинні розуміти, що це не труднощі для вашого тіла, а новий здоровий спосіб життя, який принесе вашому організму та тілу тільки користь. Уявіть, як воно буде трансформуватися, як підтягнеться попа, стануть стрункішими ніжки? А як ви будете виглядати красиво в купальнику?... Мотивуйте себе, надихайте, дивіться на себе не через призму комплексів і проблем, а з любов'ю і турботою", - поділилася дієвою порадою співачка.

Настя Каменських навчила любити спорт і тренування (фото: instagram.com/kamenskux)

Артиста запевняє, що вже після декількох днів регулярних тренувань ви можете оцінити першу динаміку.

"Згадайте, як швидко втомлювалися, погано спали й відчували своє тіло до того, як спорт з'явився у вашому житті. Запам'ятайте ці всі выдчуття, нехай вони апелюють вами у будь-який момент ліні", - порадила артистка.

Співачка також запропонувала топ-4 вправи для пружних красивих сідниць і підтягнутих ніжок з її авторського комплексу. Важливе правило — завжди робити вправи після розминки, або їх можна включити у вже готову звичну зарядку.

Настя Каменських зі спортом давно на "ти" (фото: instagram.com/kamenskux)

Випад з пресядом

Випади "підіймають" сідниці, а присідання допоможуть зміцнити і підкачати м'язи. Робіть вправу в 3 підходи по 20 разів (10 разів на кожну ногу).

Маятник

Спочатку ця вправа може здатися складною, але тут важливо навчитися тримати баланс і не втрачати рівновагу.

Вихідна позиція – встаньте рівно, розправивши плечі, опускайте до носка праву руку, одночасно піднімаючи ліву ногу, і навпаки.

Виконуйте вправу по 15 разів на кожну ногу в 3 підходи.

Настя Каменських може похвстаться пружними і апетитними сідницями (фото: instagram.com/kamenskux)

Махи

Вихідна позиція – стоячи на колінах, рівними руками упріться в підлогу. Таз і другу ногу тримайте на у висячому положенні. Піднімаючи таз вгору, робимо мах рівною ногою, потім відводимо таз і ногу назад.

Повторюємо вправу 10 разів на кожну ногу в 3 підходи з невеликою перервою. Слідкуйте за тим, щоб вага тіла був розподілена між 3 опорними точками (руки, нога).

Скрестный випад з приседом

Станьте рівно і робіть послідовність рухів: скрестний випад назад правою ногою — присідання — випад лівою ногою. Виконується в 3 підходи по 12 разів.

Настя Каменських не може уявити і дня без спорту (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських поділилася списком ефективних вправ для пружних сідниць.

До речі, Настя Каменських представила 15-хвилинний комплекс вправ, які допоможуть зробити тіло стрункішим.