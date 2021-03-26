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Натуральний замінник силікону для волосся: приголомшлива відновлююча маска

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 08:39
Натуральний замінник силікону для волосся: приголомшлива відновлююча маска Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Олія насіння брокколі - відмінна заміна хімічному силікону, воно є справжнім джерелом природного блиску і м'якості волосся. Його дію можна порівняти з впливом силіконів - надає волоссю гладкість при дотику і блиску, не обтяжуючи його і не заважаючи йому дихати.

Рецепт простої і дуже дієвої маски для волосся з використанням цього масла опублікований в Instagram-акаунті "Народні рецепти краси".

Має пригладжуючий ефект, що дозволяє формувати невеликі локони і кучері. Масло брокколі полегшує розчісуваність та усуває путання волосся. Багате вітамінами, також є відмінним джерелом живлення для шкіри і волосся.

Небагатьом відомо, що масло насіння брокколі одне з кращих доглядових засобів для волосся. Сучасні косметологи замінюють звичні реп'яхову, оливкову, кокосову олії нектаром італійської капусти, додають в шампуні, маски і бальзами.

Купити чудо-масло можна у вільному доступі в магазині олій або через інтернет.

Натуральний замінник силікону для волосся: приголомшлива відновлююча маска

Домашня маска з маслом насіння брокколі для волосся складе гідну конкуренцію салонним процедурам: правильно підібраний склад відновить волосся по всій довжині, зробить його еластичним, м'яким і блискучим, перешкоджає його ламкості і січенню, надійно захистить від негативних зовнішніх факторів навколишнього середовища.

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

  • 2 ст. л. жирної сметани кімнатної t °.
  • 1 ст. л. меду.
  • 1 яєчний жовток.
  • 1 ч. л. олії насіння брокколі.
  • 10 крапель вітаміну Е.


Всі компоненти з'єднати, перемішати до однорідного стану. Маску нанести перед миттям голови на сухі коріння і по всій довжині волосся, утеплити голову, витримати 1 годину, змити маску теплою водою, помити голову звичним для вас способом.

Натуральний замінник силікону для волосся: приголомшлива відновлююча маска
Ілюстративне фото (pexels.com)

Застосування: 1 раз на тиждень. Курс: 10 процедур.

Маска приголомшлива, поверне життєву силу і красу сухим локонам!

Раніше косметолог Тетяна Моторіна розповіла всю правду про популярні процедури для обличчя.

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