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Не нашкодь: косметолог розписала догляд за жирною шкірою і зробила важливе зауваження

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Субота 25 вересня 2021 08:38
Не нашкодь: косметолог розписала догляд за жирною шкірою і зробила важливе зауваження Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Часто, вирішуючи одну проблему, ми через незнання поглиблюємо її або отримуємо нову. Так, намагаючись зменшити жирність шкіри, є ризик пересушити її і привести до стану зневоднення, висипань, лущення.

Косметолог Ольга Петрунина на сторінці в Instagram детально розписала схему догляду за жирної шкірою і розповіла, які компоненти повинні бути складі косметичних засобів для цього типу, а які варто уникати.

Які засоби потрібні для догляду за жирною шкірою?

  • Умивалка + тонік
  • Денний крем для обличчя
  • Сироватка
  • Пілінг
  • Очищаюча маска
  • Зволожуюча або якась інша маска (в залежності від завдань і проблем).

Жоден засіб поодинці не вирішить ніяку проблему: жирний блиск, висипання, чутливість або інші.

Не нашкодь: косметолог розписала догляд за жирною шкірою і зробила важливе зауваження
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щоб догляд був максимально ефективним, він повинен бути комплексним, а всі засоби повинні дружити один з одним за складом і підходити вам.

Для щоденного очищення не можна використовувати агресивні компоненти безконтрольно. Це жорсткі ПАР: SLS, SLES. Саме вони здатні пересушити шкіру.

Якщо жорсткі ПАР в середині складу - ок! Якщо на початку - краще такий засіб не використовувати зовсім або використовувати як глибоке очищення раз на тиждень.

Тонік може містити алкоголь. Але алкоголь буває різним. Наприклад, бензиловий спирт - це безпечний консервант, а етиловий спирт для шкіри дуже небажаний. Він подразнює шкіру, знижує захисні функції, підвищує чутливість, призводить до сухості.

Не нашкодь: косметолог розписала догляд за жирною шкірою і зробила важливе зауваження

Не нашкодь: косметолог розписала догляд за жирною шкірою і зробила важливе зауваження

Не нашкодь: косметолог розписала догляд за жирною шкірою і зробила важливе зауваження

Не нашкодь: косметолог розписала догляд за жирною шкірою і зробила важливе зауваження
Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Важливо розуміти, що сам по собі один компонент нічого не вирішують. Компоненти повинні працювати разом! Не тільки концентрація впливає на результат, часом від сусідства компонентів залежить набагато більше.

Нагадаємо, що раніше косметолог Євгенія Седіна дала поради по догляду за обличчям восени.

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косметологія Догляд за шкірою Догляд за обличчям
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