Незамінні для сухої і жирної шкіри: косметолог навчила правильно використовувати масла

Масла в догляді за обличчям – справжня знахідка. Вони допомагають відновити ліпідний бар'єр, незамінні для сухої і жирної шкіри. Але потрібно вміти правильно використовувати - переконує косметолог Яна Смирнова.

На сторінці в Instagram вона озвучила топ-7 правил по використанню масел для шкіри.

1.Не замінюємо маслом весь догляд, інакше отримаємо зневоднення і пергамент замість шкіри. Можна курс 2-3 тижні масляного догляду, але потім обов'язково повертаємо крем. А краще наносити за схемою вранці-крем, ввечері-масло.

2.Наносимо на вологу шкіру. Так ми "запечатуємо" вологу і підвищуємо рівень зволоженості рогового шару. Ідеально - поверх гідролату. Якщо вмасливаем тіло, то просто на вологу після душу шкіру.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Беремо 2-3 краплі і наносимо рухами, як би вбиваючи.

4.Якщо через 10 хвилин шкіра ще блищить, значить масла занадто багато. Беремо серветку і витираємо, прибираючи надлишки.

5. Регулярні пілінги. Якщо не знімати омертвілі частинки, масло буде забивати пори і викликати запалення. Адепти масляного догляду часто наводять як приклад індійських жінок, які традиційно використовують масла. Але забувають, що ті регулярно натираються убтанами, які м'яко відлущують.

6. Підбираємо масло за типом шкіри. А ще краще - масляну суміш. Масла підсилюють дію один одного, тому суміші працюють краще.

7. Не плутаємо ефірні масла з базовими. Ефірки продаються в маленьких флакончиках по 5-10 мл і вони сильно пахнуть. Їх в чистому вигляді на шкіру не наносимо, а розбавляємо пару крапель в базовому маслі.