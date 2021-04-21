Нутриціолог назвала жіночий вітамін, що допомагає продовжити молодість⠀

Мрія знайти той самий елексір молодості, молодильні яблучка і подібні міфічні чарывні палички переслідує жінок з давніх часів. А поки такі винаходиди не з'явилися, залишається вдаватися до допомоги того, що є в наявності, і починати потрібно з харчування. Так, нутриціолог Юлія Макаренкова назвала вітамін молодості, який слід включити в раціон для відстрочки старості і збереження природної краси.

На особистій сторінці в Instagram вона розповіла про цілющу силу вітаміну Е.

Головний антиоксидант для клітинних мембран - Вітамін Е. При взаємодії з радикалами він працює як дуже клейка стрічка, яка легко збирає всі типи радикалів. Потім перетворює їх в безпечні сполуки.

Молекула вітаміну Е дуже рухлива (спирт з довгим хвостом) і одночасно здатна зміцнювати і мембрану, і захоплювати радикали. Легко взаємодіє з іншими антиоксидантами.

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При цьому у Вітаміна Е є свій особистий антиоксидант-вітамін С. Він допомагає зберегти роботу вітаміну Е протягом тривалого часу. Тому їх часто рекомендується застосовувати разом.



⠀ Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вітамін Е - активатор білкового синтезу в м'язах, шкірі. Як кофактор, бере участь в продукції колагену, еластину. При вагітності важливий для формування плаценти.

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Незамінний помічник для плинності крові. Знижує в'язкість крові і може зв'язати поганий холестерин, виводячи його в печінку і кишечник.

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Допомагає зміцнити судинні стінки і захистити їх від пошкоджень. Бере участь у формуванні еритроцитів.

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Активатор репродуктивної функції організму. Регулює баланс статевих гормонів як і для чоловіків так і для жінок.

Міф, що чоловікам Вітамін Е не потрібен! Разом з каротиноїдами Вітамін Е покращує здоров'я простати.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Для жінок вітамін Е рекомендований в другу фазу циклу, тому що впливає на продукцію прогестерону.

Що ж все-таки важливо для нашої молодості?

Жири. Холестерол і похідні жирів - це основа для наших статевих гормонів. Не потрібно боятися холестерину в яєчних жовтках, т.к. він не відкладається в судинах безпосередньо з жирів. Механізм зовсім інший.

Що ще з добавок?

Олія гарбузового насіння - джерело фітостеринів і антиоксидантів. Підтримує здоров'я чоловіків і жінок.

Фолінова кислота особлива форма вітамін В9 і є джерелом метильних груп, при цьому досить активна на відміну від своєї групи подруги фолієвої кислоти. Тієї самої, яку рекомендують всім вагітним і всім планують вагітність.

Фахівець не рекомендує пити цей вітамін без аналізів, але важливість В9 для синтезу прогестерону складно переоцінити.