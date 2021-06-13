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Оптимальна температура і очищення в два етапи: трихолог навчила правильно мити волосся

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Неділя 13 червня 2021 08:38
Оптимальна температура і очищення в два етапи: трихолог навчила правильно мити волосся Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Мити голову - це не тільки очистити шкіру голови і волосся. Француженки, наприклад, вважають, що найкращий спосіб поліпшити собі настрій - це вимити волосся.

Трихолог Лариса Пономаренко на сторінці в Instagram розповіла про золоті правила миття і очищення шкіри голови і волосся.

Як же мити волосся, щоб це завжди покращувало твій настрій, а волосся було твоєю гордістю? Миття волосся - для когось це цілий процес, для когось справа трьох хвилин.

А як правильно?

За правилами це дійсно цілий процес, але не обов'язково кількагодинний. Миття волосся - це очищення шкіри голови і самого волосся.

Оптимальна температура і очищення в два етапи: трихолог навчила правильно мити волосся
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шампунь - підбирається за типом шкіри голови і з урахуванням супутніх проблем. Його завдання - очищення саме шкіру голови. Часто шампунь не справляється, тоді потрібно підключити пілінг для шкіри голови.

Пілінг - завдяки слабокислому складу, пілінг руйнує пептидні і ліпідні зв'язки між клітинами шкіри і відлущує накопичився кератин, шкірний жир та інші забруднення з поверхні шкіри голови.

Вниз головою або стоячи в душі?

Не важливо, в якій позі ти миєш голову. Головне, щоб шампунь був нанесений по всій поверхні і двічі. Це важлива умова.

Оптимальна температура і очищення в два етапи: трихолог навчила правильно мити волосся

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Температура води.

Повинна бути просто комфортною, наближена до температури тіла. Не можна мити голову холодною або гарячою водою. Холодна вода викликає спазм судин шкіри голови, гаряча - підсилює роботу сальних залоз. І те і інше не піде на користь волоссю.

Нагадаємо, що раніше косметолог Ольга Петрунина поділилася тонкощами підбору сонцезахисних засобів з SPF.

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