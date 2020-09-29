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Осінній догляд за шкірою: докладний чек-лист від косметолога

Новость на русском → Вівторок 29 вересня 2020 08:34
Осінній догляд за шкірою: докладний чек-лист від косметолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Експерт розповіла про особливості сезонного догляду за обличчям

Осінній догляд за шкірою відрізняється від літнього і зимового. Особливість цього сезону в тому, що осінь буває різна і догляд у вересні може значно відрізнятися від догляду в листопаді.

Косметолог Ольга Путруніна на своїй сторінці в Instagram розповіла про важливі нюанси і правила для осені, а також поділилася корисним чек-листом дій і процедур на кожен день.

Осінній період ми умовно ділимо на 2 частини:

  • умовно до середини жовтня залишаємо літній догляд, захищаємо шкіру від УФ-випромінювання, при довгому перебуванні на сонці використовуємо крем з SPF.
  • з другої половини жовтня переходимо на зимовий догляд. Сонце вже не активне, тому можна використовувати косметику з кислотами і робити хімічні пілінги.


Після активного сонечка шкіра особливо потребує зволоження. Тому поповнюємо свій догляд интерсивно-зволожуючими масками, сироватками, кремами.

Осінній догляд за шкірою: докладний чек-лист від косметолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

При необхідності змінюємо крем, вибираємо більш щільну і насичену текстуру, захищає шкіру від вітру і морозу.

Восени ми відкриваємо сезон хімічних пілінгів. Зазвичай можна починати ці процедури з середини жовтня. У цей час індекс УФ (дивимося в додатку Погода в телефоні) вже не високий. Відповідно, в північних регіонах можна приступати до хімічного пілінгу раніше, а в південних – навпаки пізніше.

Якщо хочеться почати робити пілінги вже зараз, можна звернути увагу на молочний пілінг. Молочна кислота прибере комедони, освітлить шкіру, поліпшить рельєф. Але робити їх треба вдумливо, після намагатися проводити багато часу на відкритих сонце, і обов'язково використовувати сонцезахисний крем. М'які поверхневі пілінги - щадна процедура, але це все одно сприймається як опік, тому спостерігаємо, захищаємо і стежимо за станом шкіри.

Ну і звичайно ж, основа догляду залишається незмінною для будь-якого сезону. Це повинна знати кожна дівчина: що потрібно робити щодня, що щотижня, які продукти для цього потрібні і навіщо, в якому порядку їх використовувати.

Ілюстративне фото (instagram.com/olgkosmetolog)

Раніше учасниця реаліті-шоу "Супермодель по-українськи" Саша Литвин розповіла, як доглядати за проблемною шкірою.

До речі, косметолог запропонувала швидкий спосіб прибрати зайві обсяги і підтягти шкіру - медове обгортання, яке можна робити в домашніх умовах.

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