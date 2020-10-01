Як відростити довге волосся: 6 головних секретів домашнього догляду від експерта

Професійний трихолог Тетяна Мельничук розповіла все про домашній догляд за волоссям

Коли постає питання про те, як відростити довге волосся, дівчата відразу "хапаються" за шампуні з відповідною назвою. У той час як професіонали рекомендують дивитися "в корінь" проблеми. А саме – приділити увагу стану шкіри голови. А ще – скорегувати звичний догляд за волоссям.

Щоб культура догляду за волоссям стала частиною повсякденного життя, в Києві стартувала серія Сніданків з Orising, яка буде проходити по всій Україні. На заході ми зустрілися з технологом даної торгової марки - професійним трихологом Тетяною Мельничук.

Спеціально для Lite вона розповіла про грамотний догляд в домашніх умовах і головні "фішки", які часто ігнорують. Прості поради допоможуть не тільки відростити волосся мрії, але і якісно поліпшити його стан.

Тетяна Мельничук, засновник проекта "Реабілітаційна Трихологія Тетяни Мельничук", технолог бренда Orising (фото: instagram.com/triholog_kiev)

Правильно вибирайте продукти по догляду

При підборі засобів варто враховувати, в першу чергу, ваш тип шкіри голови і стрижня волоса. А також вже існуючі проблеми. Легко визначити тип шкіри голови допоможе просте питання: як часто у вас виникає потреба помити голову? Якщо щодня, шкіра голови жирна. Раз в 2-3 дні? Нормальна. Якщо ви миєте голову раз в 5-7 днів, то це говорить про те, що шкіра голови суха.

Використовувати не один, а, як мінімум, 2 шампуні

Перший – для щоденного застосування. Ним може стати ваш давно улюблений і звичний шампунь, до якого ви звикли. А другий необхідний для ретельного очищення шкіри голови, лікувальний. Часто їх позначають як засоби для стимуляції росту волосся.

Тетяна Мельничук радить більше уваги приділяти шкірі голови (фото: instagram.com/triholog_kiev)

Правильно застосовуйте продукти

Щоб процедури по догляду діяли, їм треба приділити час. При митті ретельно масажуйте шкіру голови. Тим самим ми стимулюємо кровообіг і допомагаємо активним компонентам якісно очищати шкіру голови від забруднень і накопиченого сального секрету. Маски і кондиціонери намагайтеся витримувати потрібний час. Маски краще прочісувати по всій довжині волосся і залишати на 5-7 хвилин.

Навіть при щоденному митті використовуйте таку схему: шампунь – маска – кондиціонер – масло

Маска, як "їжа" для волосся, проникає в кортекс волосся і живить його, кондиціонер – закриває кутикулу і захищає від зовнішнього агресивного середовища, немов "одяг" волосся. Масло ліпідизує кутикулу волоса, що гарантує міцне прилягання кутикул одне до одної. Завдяки цьому волога утримується всередині волосини.

Грамотний догляд допоможе відростити потрібну довжину (фото: instagram.com/triholog_kiev)

Налагодьте режим

Сон, харчування, гармонійний внутрішній стан – все це впливає на гормональний фон людини і імунітет. А отже – на стан шкіри голови і волосся.

Грамотно доглядайте за шкірою голови

Щоб волосся було здоровим, необхідно регулярно проводити домашні процедури для очищення шкіри голови (тут допоможуть спеціальні скраби), стимуляції росту волосся, зволоження довжини волосся. Також домашній догляд потрібно доповнювати професійним. До необхідних процедур належить регулярна чистка шкіри голови – глибокий пілінг – або реабілітаційні процедури у професіонала. Їх слід проводити щонайменше раз на місяць.

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