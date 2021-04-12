Від панами до хустки: фешн-блогер показала, які головні убори в тренді в 2021

Панамка - як і раніше один з найбільш актуальних головних уборів, вона відмінно поєднується практично з будь-яким одягом. Для відпочинку ідеально підійде білий капелюх. А ось кепки не обов'язково носити "традиційним" способом.

Фешн-блогер Діана Мілканова у своєму Instagram показала, які головні убори в тренді в 2021.

Інфлюєнсер і фешн-блогер Діана Милканова показала все розмаїття головних уборів, які варто вибирати в 2021 році. Палений апельсин, фісташковий, сніжно-білий, яскраво-синій, болотно-зелений - особливу увагу зверніть на колірну гаму.

Капелюх

Діана поєднує білу капелюх з заокругленими полями як зі спідницею і топом - міський діловий варіант, так і з "велосипедками" і піджаком-оверсайз - на зустріч з друзями.

Панама

Усіма визнану панамку Діана носить як з широкими джинсами з високою талією, а також з вузькими брюками і коротким топом. Кольори - найрізноманітніші: цегляний, чорний, білий, в тон наряду або у контраст, експериментуйте.

Кепка

Кепки з прямим козирком повертаються! Щоправда, Діана пропонує носити таку модель задом наперед, так веселіше. Топ, сорочка, "велосипедки", такий варіант ідеально підійде для відпочинку.

Хустка

Хустку Діана пропонує носити з розпущеним волоссям - замість пов'язки. Блогер вибрала хустку в тон луку, але вибирайте на свій смак: хочеться яскравості - хай найбільш виразною деталлю образу стане саме хустка.

Дизайнери в цьому році пропонують зав'язувати хустку на хвіст, поверх волосся, у вигляді банта, краї повинні трохи звисати.

Берет

Якщо погода не радує теплом: завжди актуальна деталь - милий берет, він і зігріє, і зробить вас тієї самою стильною особою, на яку всім захочеться обернутися.

Шапка

І, нарешті, шапка, улюблена деталь, яка як і раніше в тренді, нікуди не ділася і не збирається нікуди йти. Вибирайте однотонні моделі простої в'язки, не натягуйте шапку на вуха, в тренді - легка недбалість.

Діана Мілканова і її стріт-стайл-образи (фото: instagram.com/diana_milkanova)