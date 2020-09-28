Ні переїданню: Настя Каменських розкрила секрети стрункої фігури

Співачка розповіла, які принципи харчування дозволяють їй тримати себе у формі

Настя Каменських зараз насолоджується розслабленим відпочинком в Туреччині в компанії коханого чоловіка Потапа. Співачка ділиться в мережі барвистими знімками з прогулянки на яхті або ж пляжу, вихваляючись апетитною і підтягнутою фігурою в купальнику. При цьому навіть у відпустці зірка не забуває про правильне харчування!

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася зі своїми читачами секретами, які допомагають їй залишатися у відмінній формі і підтримувати струнку фігуру. Вся справа у принципах харчування, які дозволяють Насті не переїдати.

Виконавиця супроводила публікацію забавним фото, на якому вона сидить за столом з мискою салату. При цьому на обличчі Каменських немає макіяжу і вона зображує здивування, округливши очі і відкривши рот.

"Давненько ми не говорили про харчування. І зараз хочу розповісти вам мої секретики, які допомагають мені не переїдати:

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Сніданок дає енергію на весь день, тому його не можна пропускати. Вранці я завжди їм щільно і збалансовано Я зазвичай снідаю гранолой з козячим йогуртом без наповнювача або вівсянкою на воді з тертим яблучком і горіхами.

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Я ніколи не їм під час перегляду фільму\серіалу або під час читання. І взагалі не беру телефон в руки, поки їм. Адже коли ми відволікаємося на щось в процесі прийому їжі, нам дуже легко не помітити, що ми переїдаємо.

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В моєму будинку немає вазочок з цукерками або печивом. Тільки фрукти, ягоди та горіхи. Так немає спокуси з'їсти щось шкідливе. Це правило порушується тільки з приходом гостей - тоді в будинку з'являються піали з солодощами.



Настя Каменських розкрила свої принципи харчування для стрункої фігури (фото: instagram.com/kamenskux)⠀

П'ю багато води. Іноді організм подає нам сигнали, які ми розшифровуємо як голод. Насправді ж, нам часто просто хочеться пити.

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Лягаю спати вчасно. Недосипання - це стрес для організму. Під час стресу рівень цукру в крові знижується і нам хочеться їсти. І їсти щось шкідливе. Тому здоровий сон - це обов'язково!" - розкрила свої секрети краси співачка.

Нагадаємо, Настя Каменських в купальнику ніжно зізналася в любові Потапу і підкорила романтичними фото з чоловіком на яхті.