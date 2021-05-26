Харчування для здорового волосся: що потрібно включити в раціон

Всі люди стикаються з випаданням волосся, адже це природний процес. ⁣Наше волосся часто відображає спосіб харчування і може вказувати на існування проблем в організмі людини.⁣⁣⠀

Дієтолог Світлана Фус розповіла у своєму Instagram про можливі причини проблем з волоссям, а також дала поради, що слід додати в раціон, щоб локони були здоровими і красивими.

Чому випадає волосся:

Активне випадання волосся - частий супутник гормональних порушень, наприклад, в роботі щитовидної залози – як її гіпер -, так і гіпофункції, при діабеті і резистентності до інсуліну. Як правило, під час вагітності волосся набуває прекрасний вигляд через збільшення кількості жіночих статевих гормонів (естрогенів), а через кілька місяців після пологів рівень гормонів приходить в норму і волосся може надмірно випадати.⁣⁣⠀

Інша поширена причина випадіння волосся - стрес. Сильні емоції після пережитого можуть обернутися втратою волосся через два-три місяці.⁣⁣⠀

Також шкодять волоссю обмежувальні дієти. Занадто низький запас енергії і поживних речовин, таких як білки, мінерали, незамінні жирні кислоти і вітаміни призводить до аномальних змін в структурі, пігментації волосся, воно випадає більше норми.⁣⁣⠀

Недостатній рівень поживних речовин, необхідних для нормального росту волосся, може виникати в результаті порушення їх всмоктування при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Ще однією причиною проблем з волоссям може бути анемія.⁣⁣⠀

І нарешті, значна втрата волосся може бути проявом наслідків коронавірусної інфекції. Будь-яка вірусна інфекція протікає з явищами інтоксикації. Це може впливати і на волосяну цибулину. І якщо в нормі тільки 5-10% всього волосся знаходиться в стадії випадання (стадії телогену), то після хвороби кількість волосся, що одночасно знаходиться в стадії телогену, може збільшитися до 50%. Така реакція на вірусну інфекцію, телогенове випадання волосся, як правило, є тимчасовим і може тривати близько 6 місяців, поки організм не відновиться.⁣⁣

Ілюстративне фото (pexels.com)

Що важливо в харчуванні для здорового волосся?⁣⁣

Вітамін С. Він необхідний для синтезу колагену. Якщо харчування збалансоване і різноманітне, його дефіцит зустрічається дуже рідко. Але може розвиватися, якщо в щоденному раціоні мало свіжих овочів, ягід і фруктів.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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⁣Біотин (вітамін В7). Важливий компонент для росту і відновлення волосся. Він зустрічається в багатьох групах продуктів, а також синтезується кишковими бактеріями. Дефіцит спостерігається в разі порушення кишкової флори після лікування антибіотиками.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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⁣⁣Вітамін B12. Дефіцит спостерігається у вегетаріанців (особливо веганів), при паразитарних захворюваннях і шлунково-кишкових розладах. Брак вітаміну призводить до раннього посивіння волосся, мегалобластной анемії, периферичної нейропатії. Джерелом цього вітаміну є продукти тваринного походження - м'ясо, субпродукти, риба, яйця, молочні продукти.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

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⁣⁣Лізин. Незамінна амінокислота, важлива для здоров'я і росту волосся. Бере участь у виробленні колагену - головного білка сполучної тканини. Його джерелом є білок, як тваринного так і рослинного походження.⁣ ⁣ ⁣ ⠀

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Ілюстративне фото (instagram.com/dietolog.fus)

Ми те, що ми їмо. А волосся, як дзеркало, відображає стан і роботу систем вашого організму. І розплата за неправильні звички в харчуванні - хвороби, косметичні дефекти, швидке старіння, втома і багато іншого.⁣⁣